Handelskrieg trifft US-Dollar  Rubel ist derzeit beste Währung

Der russische Rubel hat sich in bisher diesem Jahr als stärkste Währung der Welt erwiesen, mit einer bemerkenswerten Aufwertung von 38% gegenüber dem US-Dollar im Freiverkehr, schreibt Bloomberg in einem Bericht. Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass der Dollar durch den Zollkonflikt von US-Präsident Donald Trump in Bedrängnis geraten ist, während lokale Bedingungen in Russland, wie rekordniedrige Zinssätze, den Wert des Rubels zusätzlich gestützt haben. Laut der Ökonomin Sofya Donets hat der Rubel im Gegensatz zu vielen anderen Schwellenländerwährungen nicht mit Kapitalabflüssen zu kämpfen, da er durch Kapitalverkehrskontrollen vor dem Rückzug globaler Investoren geschützt sei.Der Aufschwung des Rubels werde trotz der anhaltenden Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten weiterhin durch binnenwirtschaftliche Faktoren unterstützt, heißt es weiter. Die russische Zentralbank hält den Leitzins mit 21% hoch, um die Inflation zu bekämpfen, was auch zu einer geringeren Nachfrage nach Importen und einem geringeren Zufluss von Devisen geführt hat. Exporteure sind verpflichtet, einen Teil ihrer Auslandseinnahmen in Rubel zu konvertieren, was die Stärke der Währung weiter erhöht.Darüber hinaus hat eine vermeintliche Lockerung der US-Politik gegenüber Russland laut Bloomberg die Attraktivität von auf Rubel lautenden Vermögenswerten für ausländische Investoren auf der Suche nach hohen Renditen erhöht und zu einem wachsenden Interesse an russischen Finanzinstrumenten beigetragen.Trotz der robusten Entwicklung des Rubels ist die russische Regierung überrascht, da sie für ihren Haushalt 2025 von einem schwächeren Wechselkurs als dem aktuellen ausgegangen ist. Es wird befürchtet, dass sich ein starker Rubel in Verbindung mit sinkenden Ölpreisen negativ auf die erwarteten Exporteinnahmen auswirken könnte. Die Analysten bleiben vorsichtig; Prognosen gehen davon aus, dass der Rubel in diesem Jahr im Durchschnitt bei 98,5 pro Dollar liegen könnte, was auf vorsichtigen Optimismus hindeutet.Die Zentralbank stellt derweil fest, dass die verbesserte geopolitische Lage und die hohen Leitzinsen den Rubel in nächster Zeit weiter stützen könnten, da es keine unmittelbaren Gründe für eine Abwertung gebe und Zinssenkungen im nächsten Quartal kaum auf der Tagesordnung stünden.© Redaktion GoldSeiten.de