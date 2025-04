AfD-Rekord, Fort Knox Fake? & Silber 3.000 $

Eine neue Wahlumfrage zeigt erstmals eine höhere Beliebtheit der AfD beim Wahlvolk als der Union.In den USA sinken die Importe drastisch, die Buchungen bei Containerschiffen sanken in der letzten März- und der ersten April-Woche um 64%. Ist das US-Gold in Fort Knox wirklich vorhanden? US-Finanzminister Bessent behauptete vor zwei Monaten bei Bloomberg, das Gold werde jedes Jahr geprüft. Er scheint eine sehr laxe Definion von "Prüfung" zu haben.Von Musks angekündigtem Stream aus dem Goldbunker hat man auch nichts mehr gehört. Robert Kiyosaki, Börsen-Experte und Bestseller-Autor, rät zu Bitcoin, Gold und Silber und wirft bis 2035 einen Preis von 3.000 $ in die Runde. Realismus oder Marktschreierei?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)