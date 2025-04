Gold Fields unverändert grandios auf Rekordkurs

Quelle Chart: yahoo!finance

Quelle Chart: stock3

Die anhaltende Rally beim Goldpreis verschafft ebenso zahlreichen Minen einen gehörigen Aufschwung. Längst blickt Gold auf die runde Preismarke von 3.500 USD und überbot dabei längst das anvisierte Ziel rund um 3.170 USD. Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields Ltd. ist hierbei ebenso auf Rekordjagd und notiert so hoch wie noch nie. Worauf es jetzt zu achten gilt, behandeln wir einmal mehr im nachfolgenden Fazit.Mit dem Anstieg über das bisherige Allzeithoch vom Mai 2006 bei 23,21 USD zeigt sich, dass die Goldpreisentwicklung deutlich abfärbt. In der Vorwoche, konkret am 16. April, erreichte die Aktie mit 25,52 USD den bisher höchsten Stand ihrer Geschichte. Im oben aufgeführten Big-Picture-Chart zeigt sich die parabolische Entwicklung, welche vom Jahresstart ausgehend beinahe für eine Verdoppelung sorgte.Der nachfolgend dargestellte Tageschart unterstreicht diese Steilheit und doch blieb die Aktie der bullische Einschätzung der vergangenen Analyse vom 11. Februar treu, obgleich auch hier die damaligen Fibonacci-Extension-Ziele bei 21,88 USD (138,20 %) sowie darüber bis 23,92 USD (161,80 %) klar überwunden wurden. Somit ordnen wir die Kursschwäche zum Wochenauftakt ein und werfen zugleich einen Blick auf die möglichen Folgebewegungen. Denn die Mehrheit der jüngsten Handelstage endete im Verlust.So auch gestern geschehen. Eine rasche Stabilisierung könnte, mitsamt bullischem Tagesabschluss, die kurzfristige Stimmung sofort wieder drehen, was oberhalb von 25,52 USD zu weiteren Zugewinnen führen dürfte. Die 200%ige Fibonacci-Extension bei 27,64 USD wäre hierbei als nächstes Kursziel zu benennen, bevor darüber die runde Marke von 30,00 USD je Anteilsschein unweigerlich in den Blickpunkt rücken dürfte.Verbleibt die Aktie hingegen länger unter 23,92 USD, könnten sich weitere Gewinnmitnahmen eröffnen, die die Papiere schließlich in Richtung des gleitenden Durchschnitts EMA50 (rote Linie bei aktuell 20,87 USD) zurückführen dürften. Dort besteht eine realistische Stabilisierungsmöglichkeit, wie bereits zum Monatsbeginn zu sehen war.Im Ausdehnungsfall wäre ein Test der Unterstützung von 18,94 USD einzukalkulieren. Dort dürfte spätestens wieder erhöhte Nachfrage einsetzen. Sollte diese wider Erwarten ausbleiben, wäre insbesondere unter 17,35 USD ein ernst zu nehmender Richtungswechsel vollzogen, welcher auch die mittel- bis langfristige Folgetendenz deutlich eintrüben sollte.Die Rally der Aktie pausiert gegenwärtig, und doch bleibt die Lage aussichtsreich. Je früher die Bullen wieder zurückkehren, desto wahrscheinlicher wird ein Anstieg über 25,52 USD. Dieser sollte weitere Nachfrage schüren, sodass der weitere Aufstieg bis 27,64 USD und darüber hinaus bis zur runden Kursmarke von 30,00 USD unvermeidlich erscheint.Eine Ausdehnung der eingeleiteten Kursschwäche könnte sich bei einem längeren Verweilen unter 23,92 USD einstellen. Die anschließenden Abwärtsziele wären in weiterer Folge der EMA50 bei aktuell 20,87 USD sowie darunter die Unterstützungsmarke rund um 18,94 USD je Anteil. Kurse unterhalb von 17,35 USD lassen darüber hinaus Böses erahnen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.