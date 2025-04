Gold fällt, nachdem Trump seine Drohung zurückzieht, den Fed-Chef zu entlassen

Der Goldpreis fiel am Mittwoch um fast 2%, nachdem US-Präsident Donald Trump die Spannungen entschärfte, indem er seine Drohung zurückzog, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen, berichtet Reuters . Trumps optimistische Äußerungen zu den Handelsgesprächen mit China, dem größten Verbraucher von Edelmetallen, schmälerten die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen, heißt es weiter. Marktanalysten stellten fest, dass die Kombination dieser Faktoren zu einem extremen Ausverkauf bei Gold führte, was auf eine kurzfristig überverkaufte Situation hindeutet.Nach den Zusicherungen Trumps erholten sich die US-Aktien und der Dollar. Darüber hinaus deutete Trump an, dass ein mögliches Handelsabkommen mit China zu einer deutlichen Senkung der Zölle führen könnte, und deutete an, dass sich die endgültigen Vereinbarungen stark von den derzeitigen Sätzen unterscheiden würden. Diese Entwicklungen trugen zu einer optimistischeren Marktstimmung bei und wirkten sich auf die Bewertung von Gold aus.Trotz des aktuellen Rückgangs des Goldpreises bleiben die Analysten vorsichtig optimistisch, was die möglichen zukünftigen Entwicklungen angeht. US-Finanzminister Scott Bessent räumte ein, dass zwar eine Deeskalation der Handelskonflikte zu erwarten sei, die eigentlichen Verhandlungen aber noch nicht begonnen hätten und sich noch hinziehen könnten.Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, verwies unterdessen auf die Unsicherheit hinsichtlich der Anpassungen der kurzfristigen Kreditkosten infolge der Trump-Zölle und deren wirtschaftlichen Auswirkungen. Trotz der jüngsten Korrekturen beim Goldpreis, der am Dienstag zwischenzeitlich ein Rekordhoch von 3.500 US-Dollar erreicht hatte, deuten Marktprognosen, unter anderem von JP Morgan, darauf hin, dass der Goldpreis in naher Zukunft die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze überschreiten könnte.© Redaktion GoldSeiten.de