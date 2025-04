Nach dem starken Wochenstart ging dem Goldpreis gestern im Laufe des Tages die Luft aus und er drehte in die Verlustzone. Heute Morgen dann entsprechende Anschlussverkäufe. Im Juni-Future liegen nun die Unterstützungen bei ziemlich genau 3.300 USD, dann bei 3.200 USD und die nächste bei 3.185 USD:Was wir jetzt genauer beobachten sollten, ist die Verhaltensweise im Silber. Der Idealfall wäre, wenn sich Silber nun gegen die Gewinnmitnahmen im Gold stemmt und relative Stärke aufbaut. Gestern hielt sich Silber besser, heute Morgen auch. Doch aktuell sind das nur Momentaufnahmen der vergangenen 24 Stunden.Gewinnmitnahmen gab es dann auch gestern im Goldminen-Sektor. Der GDX gab 2,77% nach, der GDX-Junior 3,81%. Heute Morgen in Australien waren nahezu alle Goldaktien sehr schwach mit Verlusten im Bereich von 5% bis zu über 10%. Es gab kaum Ausnahmen und die meisten Mid-Tier Produzenten gaben mindestens 8% nach!Sollte sich dieser Trend heute Nachmittag in Nordamerika fortsetzen, wird das GAP im GDX schnell geschlossen sein:Noch gestern Morgen strotze der Markt vor Selbstbewusstsein. Einige Stunden später setzen die Gewinnmitnahmen ein. So ist es in kleinen Sektoren oft und entscheidend wird nun sein, ob es sich um eine rein korrektive Bewegung handelt oder ob es länger und impulsiver nach unten geht. Bewertungstechnisch, besonders bei den Goldproduzenten (s. Ausgabe von gestern) werden diese nur noch billiger.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.