März: Jährliche Inflationsrate im Euroraum auf 2,2% gesunken; Rückgang in der EU auf 2,5%

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im März 2025 bei 2,2%, gegenüber 2,3% im Februar. Ein Jahr zuvor hatte sie 2,4% betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im März 2025 bei 2,5%, gegenüber 2,7% im Februar. Ein Jahr zuvor hatte sie 2,6% betragen. Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Frankreich (0,9%), Dänemark (1,4%) und Luxemburg (1,5%) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Rumänien (5,1%), Ungarn (4,8%) und Polen (4,4%) gemessen. Gegenüber Februar 2025 ging die jährliche Inflationsrate in sechszehn Mitgliedstaaten zurück, blieb in einem unverändert und stieg in zehn an.Im März 2025 kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation im Euroraum von "Dienstleistungen" (+1,56 Prozentpunkte, Pp.), gefolgt von "Lebensmitteln, Alkohol und Tabak" (+0,57 Pp.), "Industriegütern ohne Energie" (+0,16 Pp.) sowie "Energie" (-0,10 Pp.).© eurostat