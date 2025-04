Ölpreis (Brent) - Der nächste Kurseinbruch droht

Nach dem kurzen Anstieg über das Hoch bei 68,33 USD setzten sofort Verkäufe ein, die den Ölpreis (Brent) an die Unterseite der kurzfristigen Range und damit an den Support bei 65,80 USD drückten. Damit droht jetzt eine weitere Verkaufswelle.Solange es den Bullen nicht gelingt, den neuen Widerstand bei 67,47 USD zu durchbrechen, ist der Verkaufsimpuls des gestrigen Tages intakt und die Erholung seit dem Tief von Anfang April nachhaltig gestoppt.Damit ist als nächster Schritt ein Bruch der Unterseite der Range zu erwarten. Die Folge wäre eine Abwärtswelle bis 63,05 USD. Hier könnte eine Erholung einsetzen und die jüngsten Hochs nach einer Rückeroberung der 66,64-USD-Marke angelaufen werden. Allerdings dürfte auch in diesem Szenario im Bereich von 69,11 USD das Ende der Erholung anstehen.Kurse unter 63,05 USD würden dagegen ein Verkaufssignal auslösen und einen Sturz bis 60,37 USD nach sich ziehen. Das mittelfristige Abwärtskursziel könnte später zum Ausgangspunkt für eine Bodenbildung werden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)