Über das Feiertagswochenende habe ich viele Beiträge und Kommentare gelesen, in denen es hieß, dass Gold "überkauft sei und ein Rückschlag bevorstehe". Das mag natürlich stimmen, da sich alle Bullenmärkte bei Gold in einer Reihe von höheren Höchstständen und höheren Tiefstständen abspielen. Aber ist Gold wirklich "überkauft"? Das ist eine gute Frage. Die meisten dieser Analysen scheinen auf dem Gefühl zu beruhen, dass der "Preis zu hoch ist". Allgemeine Anleger, die sich nicht oft auf Gold konzentrieren, sehen den Preis über 3.000 Dollar und halten ihn für zu teuer. Aber zu teuer im Vergleich zu was? Aktien? Anleihen? Oder ist es nur der Preis selbst, der die Leute stört.Der Punkt hier ist folgender: Ich werde Ihnen nicht sagen, dass der Goldpreis nicht bald wieder zurückgehen kann oder wird. Das wird er höchstwahrscheinlich. Wenn überhaupt, dann liegt das daran, dass Bullenmärkte genau so ablaufen. Bei Gold scheint es immer so zu sein, dass es zwei Schritte vorwärts und dann einen Schritt zurück geht, bevor der nächste Schritt nach vorne beginnt. Das Ergebnis ist eine Grafik, der höhere Höchststände zeigt, gefolgt von höheren Tiefstständen. Sie können dies im unten stehenden Chart sehen:Diese Grafik erweckt den Anschein, dass sich der Goldpreis "parabolisch" entwickelt, und die Preissteigerungsrate scheint sich sicherlich zu beschleunigen. Wenn wir jedoch genauer hinsehen und einfach den Trend seit Jahresbeginn betrachten, scheint die aktuelle Rally recht geordnet zu verlaufen, abgesehen von dem starken Einbruch aufgrund von Trumps Zollankündigung Anfang April und dem schnellen Umschwung, der einige Tage später folgte.Doch zurück zur ursprünglichen Frage: Ist Gold überkauft und steht ein deutlicher Preisrückgang bevor? Ein traditioneller Stimmungsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), bei dem jeder Wert über 70 im Allgemeinen als Indikator dafür gilt, dass etwas tatsächlich kurzfristig überkauft ist. Wie Sie unten sehen können, erreichten die COMEX-Goldfutures Anfang des Monats vor den Ankündigungen der Trump-Zölle einen RSI von 76. Der Preis fiel dann um 200 Dollar und der Index fiel auf 41. Während ich schreibe, ist er wieder bei 76.Vielleicht beginnt also schon morgen ein weiterer Rückschlag? Möglicherweise. Ihre Vermutung ist so gut wie meine. Aber was die Behauptung angeht, Gold sei "teuer" und ein "überfüllter Handel", bin ich mir nicht so sicher. Ja, der Goldpreis ist seit Jahresbeginn um über 700 Dollar gestiegen, aber dies geschieht in einer Zeit solider Fundamentaldaten und fällt mit einem starken Rückgang des US-Dollar-Index zusammen, der nun mehr als 11% unter seinem Höchststand von Anfang Januar liegt.