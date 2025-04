Equinox Gold und Calibre Mining ändern Arrangement-Vereinbarung in Bezug auf geplanten Unternehmenszusammenschluss

- Ankündigung der Vertagung der jeweiligen Aktionärsversammlungen- Neue Sitzungstermine für den 1. Mai 2025 festgelegtVancouver, 23. April 2025 - Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) ("Equinox Gold") und Calibre Mining Corp. ( TSX: CXB, OTCQX: CXBMF ) ("Calibre" und gemeinsam die "Unternehmen") geben bekannt, dass die Unternehmen das Arrangement Agreement (das "geänderte Arrangement Agreement") gemäß dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, der zuvor am 23. Februar 2025 bekannt gegeben wurde (die "Transaktion"), geändert haben.Gemäß den Bedingungen der geänderten Vereinbarung erhalten die Calibre-Aktionäre unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion 0,35 Stammaktien von Equinox Gold für jede Calibre-Aktie (das "neue Umtauschverhältnis"). Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Equinox Gold und die ehemaligen Aktionäre von Calibre auf vollständig verwässerter Basis etwa 61 % bzw. 39 % der ausstehenden Stammaktien des kombinierten Unternehmens besitzen. Das neue Umtauschverhältnis entspricht einem Aufschlag von 10 % auf den Schlusskurs der Calibre-Aktien an der Toronto Stock Exchange am 21. Februar 2025, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Transaktion.Um den Aktionären von Equinox Gold und den Wertpapierinhabern von Calibre Zeit zu geben, sich mit dem geänderten Arrangement Agreement auseinanderzusetzen und darüber abzustimmen, verschieben sowohl Equinox Gold als auch Calibre ihre jeweiligen Aktionärsversammlungen, die für den 24. April 2025 geplant waren. Die Versammlung von Equinox Gold wird nun am 1. Mai 2025 um 13:30 Uhr (Ortszeit Vancouver) abgehalten und die Versammlung von Calibre wird nun am 1. Mai 2025 um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) abgehalten. Nähere Informationen darüber, wie Sie persönlich oder per Webcast an den Versammlungen teilnehmen können, finden Sie weiter unten in der Pressemitteilung.Greg Smith, President & CEO von Equinox Gold, kommentierte: "Wir glauben, dass diese Transaktion im besten Interesse der Aktionäre von Equinox Gold und Calibre Mining ist. Durch den Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen entsteht ein bedeutender Goldproduzent mit dem Potenzial, in naher Zukunft mehr als 1,2 Millionen Unzen Gold pro Jahr zu produzieren, und zwar in bergbaufreundlichen Gebieten in Nord-, Mittel- und Südamerika und gestützt auf die Produktion von zwei kanadischen Goldminen von Weltklasse. Wir glauben auch, dass das Angebot von 0,35 Equinox Gold-Aktien für jede Calibre-Aktie eine vollständige und faire Bewertung ist, die sowohl die aktuelle Produktion als auch das Wachstumspotenzial beider Unternehmen widerspiegeltDarren Hall, President & CEO von Calibre, kommentierte: " Mit dem Schwerpunkt auf operativer Exzellenz und Umsetzung wird der Zusammenschluss von Calibre und Equinox Gold einen größeren Wert für die Aktionäre schaffen, als es jeder für sich allein könnte. Das kombinierte Unternehmen wird der zweitgrößte Goldproduzent in Kanada und einer der 15 größten Goldproduzenten weltweit sein. Ich ermutige die Aktionäre von Calibre, für die Transaktion zu stimmen ."Der Stichtag für die Ermittlung der Aktionäre, die bei den jeweiligen Versammlungen stimmberechtigt sind, bleibt der 18. März 2025. Die Frist für Equinox Gold- und Calibre-Aktionäre zur Rücksendung der ausgefüllten Stimmrechtsvollmachten bzw. -anweisungen wurde auf den 1. Mai 2025 um 10:00 Uhr (Vancouver-Zeit) bzw. den 29. April 2025 um 10:00 Uhr (Vancouver-Zeit) verlängert.Die Vertagung der Versammlungen soll allen Aktionären und Wertpapierinhabern zusätzliche Zeit geben, um über die Transaktion in Anbetracht des geänderten Arrangement Agreement abzustimmen.Auf der Versammlung von Equinox Gold werden die Aktionäre von Equinox Gold unter anderem gebeten, die Ausgabe von bis zu 296.838.303 Stammaktien von Equinox Gold (der "Aktienausgabebeschluss") zu genehmigen. Dieser Beschluss ist gegenüber dem Aktienausgabebeschluss, der im Management-Informationsrundschreiben ("Equinox Gold Informationsrundschreiben") vom 21. März 2025, das den Aktionären von Equinox Gold zugesandt wurde, unverändert. Der Aktienemissionsbeschluss wird nicht geändert, um die zusätzlichen bis zu 35.341.282 Stammaktien von Equinox Gold einzubeziehen, die emittiert würden, um das neue Umtauschverhältnis (die "zusätzlichen Aktien") widerzuspiegeln, , da es sich bei der Transaktion um eine Übernahme durch ein öffentliches Unternehmen gemäß der TSX Staff Notice 2018-0005 handelt und die zusätzlichen Aktien weniger als 25 % der Stammaktien von Equinox Gold darstellen, die von den Aktionären von Equinox Gold gemäß dem Aktienemissionsbeschluss zu genehmigen sind. Die Emission von bis zu 332.179.585 Stammaktien von Equinox Gold gemäß der Transaktion (auf vollständig verwässerter Basis) entspricht etwa 73 % der 456.062.878 emittierten und ausstehenden Stammaktien von Equinox Gold (auf nicht verwässerter Basis) zum Stichtag 18. März 2025 für die Versammlung von Equinox Gold.Eine vorläufige Auswertung der bei Equinox Gold eingegangenen Stimmen zeigt eine überwältigende Zustimmung zu der Transaktion, bei der fast 70 % der Aktien abgestimmt haben. Das Board of Directors von Equinox Gold empfiehlt den Aktionären von Equinox Gold einstimmig, die Transaktion zu genehmigen, indem sie FÜR den Beschluss zur Aktienausgabe stimmen.- Aktionäre von Equinox Gold, die bereits für den Aktienausgabebeschluss gestimmt haben, müssen keine weiteren Schritte unternehmen.- Equinox Gold-Aktionäre, die bereits abgestimmt haben und ihre Stimme ändern möchten, können die Anweisungen im Equinox Gold-Informationsrundschreiben befolgen, das den Equinox Gold-Aktionären per Post oder E-Mail zugesandt wurde.- Equinox Gold-Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden dringend gebeten, dies so bald wie möglich zu tun, und zwar gemäß den Anweisungen, die dem Vollmachtsformular oder dem Stimmanweisungsformular zusammen mit dem Equinox Gold-Informationsrundschreiben beiliegen, das den Equinox Gold-Aktionären per Post oder E-Mail zugesandt wurde.Das Informationsrundschreiben von Equinox Gold, in dem der Hintergrund und die erwarteten Vorteile der Transaktion dargelegt werden, kann unterwww.equinoxgold.com/shareholder-events und im Profil von Equinox Gold auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar heruntergeladen werdenAuf der Calibre-Versammlung werden die Inhaber von Calibre-Stammaktien (die "Calibre-Aktionäre") und die Inhaber von Optionen auf den Erwerb von Calibre-Stammaktien, die im Rahmen des geänderten und neu gefassten langfristigen Anreizplans von Calibre ausgegeben wurden (die "Calibre-Optionsinhaber" und, zusammen mit den Calibre-Aktionären, die "Calibre-Sicherheitsinhaber"), gebeten, einen Sonderbeschluss zu prüfen und, falls dies für ratsam erachtet wird, zu verabschieden, wie im Calibre-Informationsrundschreiben (wie nachstehend definiert) dargelegt, um die Transaktion zu genehmigen, wofür eine Genehmigung mindestens erforderlich ist: (a) 66 2/3% der von Calibre-Aktionären (persönlich oder durch einen Bevollmächtigten) für die Transaktion abgegebenen Stimmen; (b) 66 2/3% der von Calibre-Wertpapierinhabern, die als eine einzige Gruppe abstimmen (persönlich oder durch einen Bevollmächtigten), für die Transaktion abgegebenen Stimmen; und (iii) eine einfache Mehrheit der von Calibre-Aktionären abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme der Stimmen bestimmter Calibre-Aktionäre, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (persönlich oder durch einen Bevollmächtigten) ausgeschlossen werden müssen.Das Board of Directors von Calibre empfiehlt den Calibre-Aktionären einstimmig, FÜR die Transaktion zu stimmen.- Calibre-Aktionäre, die bereits die Transaktion gestimmt haben, müssen keine weiteren Schritte unternehmen.- Calibre-Aktionäre, die bereits abgestimmt haben und ihre Stimme ändern möchten, können den Anweisungen im Management-Informationsrundschreiben ("Calibre-Informationsrundschreiben") vom 24. März 2025 folgen, das den Calibre-Aktionären per Post oder E-Mail zugesandt wurde.- Calibre-Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden dringend gebeten, dies so bald wie möglich zu tun, und zwar gemäß den Anweisungen, die dem Vollmachts- oder Weisungsformular zusammen mit dem Calibre-Informationsrundschreiben beiliegen, das den Calibre-Aktionären per Post oder E-Mail zugesandt wurde.- Zusätzlich zu der positiven Unterstützung, die Equinox Gold bereits von den Calibre-Aktionären erhalten hat, hat Equinox Gold eine zusätzliche Stimmrechts- und Unterstützungsvereinbarung mit einem großen, langjährigen Calibre-Aktionär abgeschlossen, der 19.069.809 Calibre-Stammaktien hält, was ungefähr 2,23 % der ausstehenden Calibre-Stammaktien (Stand: 18. März 2025) entspricht und die Transaktion weiter unterstützt.- Wenn Sie Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Laurel Hill Advisory Group unter der Telefonnummer 1-877-452-7184 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-416-304-0211 (außerhalb Nordamerikas) oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com.Das Informationsrundschreiben von Calibre, in dem der Hintergrund und die erwarteten Vorteile der Transaktion beschrieben werden, sowie eine Kopie der Änderungsvereinbarung können unter www.calibremining.com und auf dem Profil von Calibre auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden.Die bereits an die Verwahrstelle gesendeten oder bei ihr eingegangenen Übermittlungsschreiben (wie im Calibre-Informationsrundschreiben definiert) bleiben gültig, und wenn die Transaktion abgeschlossen ist, haben alle Calibre-Aktionäre Anspruch auf die Gegenleistung gemäß der geänderten Vereinbarung, sobald diese Übermittlungsschreiben ordnungsgemäß ausgefüllt und eingereicht wurden, wie im Calibre-Informationsrundschreiben näher beschrieben.Die Aktionäre von Equinox Gold können persönlich an der Versammlung von Equinox Gold teilnehmen oder sind eingeladen, an einem Online-Webcast teilzunehmen. Der Webcast wird nur zu Ansichtszwecken zur Verfügung gestellt. Es besteht keine Möglichkeit, über den Webcast abzustimmen.- Persönlich anwesendMetropolitan Hotel, Vancouver Room, 2. Stock, 645 Howe St, Vancouver, BC- Online teilnehmenwww.equinoxgold.com/shareholder-eventsCalibre-Aktionäre können persönlich an der Calibre-Versammlung teilnehmen oder sind eingeladen, an einem Online-Webcast teilzunehmen. Der Webcast wird nur zu Ansichtszwecken zur Verfügung gestellt. Es besteht keine Möglichkeit, über den Webcast abzustimmen.- Persönlich anwesendDie Büros von Cassels Brock & Blackwell LLP, Suite 2200, RBC Place, 885 West Georgia St, Vancouver, BC- Online teilnehmenmeetnow.global/MZLUU6Z Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbauunternehmen, das ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent tätig ist. Das Unternehmen betreibt Goldminen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Brasilien und hat das klare Ziel, mit einer Pipeline von Erschließungs- und Erweiterungsprojekten eine jährliche Goldproduktion von mehr als einer Million Unzen zu erreichen. Weitere Informationen über das Anlagenportfolio und die langfristige Wachstumsstrategie von Equinox Gold finden Sie unter www.equinoxgold.com oder per E-Mail unter ir@equinoxgold.com. Calibre Mining Corp. (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.Equinox Gold Corp.Rhylin Bailie, Vizepräsidentin, Investor RelationsT: 604.260.0516E: ir@equinoxgold.comW: www.equinoxgold.comCalibre Mining Corp.Ryan König, SVP Unternehmensentwicklung & IRT: 778.998.3700E: calibre@calibremining.comW: www.calibremining.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSicherheitshinweise & Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen oder Finanzprognosen enthalten (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"). Dazu gehören Aussagen über die Gegenleistung, die Calibre-Aktionäre gemäß dem Amended Arrangement Agreement erhalten werden, über die Eigentumsverhältnisse des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion, über die neuen Termine, an denen die Versammlung von Equinox Gold und die Versammlung von Calibre stattfinden werden, sowie über die Erwartungen von Equinox Gold für das kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate des geänderten Arrangement Agreements, dessen Umsetzung zur Durchführung der Transaktion vorgeschlagen wird ("Arrangement"), können von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Informationen abweichen. Außerdem können sich die zukunftsgerichteten Informationen beziehen auf: die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen des Amended Arrangement Agreement und den Zeitplan für den Abschluss der Transaktion; den Erfolg von Equinox Gold und Calibre bei der Zusammenlegung von Betrieben nach dem Abschluss; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu erzielen; den Erfolg und den Zeitplan für den Abschluss des Baus der Goldmine Valentine; die Produktions- und Betriebsmöglichkeiten der Goldmine Valentine; die Erwartungen an den Betrieb der Greenstone-Mine; die Produktion, der Cashflow, der Schuldenabbau und das Wachstumspotenzial des kombinierten Unternehmens; das Potenzial des kombinierten Unternehmens, die Branchenziele, das öffentliche Profil und die Erwartungen zu erfüllen; die Fähigkeit, die Expansions- und Erschließungsprojekte erfolgreich voranzutreiben; und das Potenzial für eine Neubewertung des Marktes.Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "wird", "schaffen", "potenziell", "kann sein", "klarer Weg", "vorbehaltlich", "erwartet", "vorgeschlagen" und ähnlichen Ausdrücken und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten" oder "sollten", oder an der negativen Konnotation solcher Begriffe zu erkennen, die zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen sollen. Obwohl Equinox Gold und Calibre der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da nicht gewährleistet werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht wurden, verfügbar waren, und/oder auf der gutgläubigen Annahme der Führungskräfte und Direktoren von Equinox Gold und Calibre zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu erzielen; Risiken im Zusammenhang mit kanadischen und US-amerikanischen Sanktionen gegen nicaraguanische Betriebe; Risiken im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen von Zöllen, die von den USA gegen Kanada oder Mexiko verhängt werden, und Risiken im Zusammenhang mit Vergeltungszöllen, die von Kanada oder Mexiko gegen die USA verhängt werden; Risiken im Zusammenhang mit neuen Mitgliedern des Managements und des Boards des kombinierten Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen des Goldpreises; Risiken im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Goldmine Valentine und dem Erreichen der Produktions- und Auslegungskapazität gemäß den Erwartungen; Risiken im Zusammenhang mit dem Erreichen der Auslegungskapazität bei Greenstone in Übereinstimmung mit den Erwartungen; die Fähigkeit, die von Equinox Gold und Calibre bekannt gegebenen Prognosen für 2025 zu erreichen; die Fähigkeit, die Erschließungs- und Erweiterungsprojekte in Übereinstimmung mit den Erwartungen erfolgreich voranzutreiben; die Fähigkeit, neue Vereinbarungen mit den lokalen Gemeinden bei der Mine Los Filos erfolgreich auszuhandeln; die Fähigkeit, erfolgreich mit den First Nations und den indigenen Partnern sowie den lokalen Gemeinden zusammenzuarbeiten; und die Faktoren, die im Abschnitt Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft" im zuletzt eingereichten Jahresbericht von Equinox Gold, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar sowie im Abschnitt "Risk Factors" im zuletzt eingereichten Jahresinformationsblatt von Calibre, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die Ansichten von Equinox Gold und Calibre zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse zu verstehen und gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen Equinox Gold und Calibre keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an den hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Informationen, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, zu berücksichtigen. Wenn Equinox Gold oder Calibre eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass Equinox Gold oder Calibre weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt.