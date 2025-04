JP Morgan sieht Goldpreis bis 2. Quartal 2026 über 4.000 $/oz

JP Morgan geht davon aus, dass der Goldpreis im kommenden Jahr die Marke von 4.000 $ pro Unze überschreiten wird, nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Rezession aufgrund der Erhöhung der US-Zölle und des anhaltenden Handelskriegs zwischen den USA und China gestiegen sei, so die Bank laut Reuters in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.Die Bank geht nun davon aus, dass der Goldpreis bis Q4/2025 einen Durchschnittspreis von 3.675 $ pro Unze erreichen und bis Q2/2026 auf über 4.000 $ pro Unze steigen wird, wobei die Risiken in Richtung eines früheren Überschreitens dieser Prognosen tendieren, sollte die Nachfrage die Erwartungen der Bank übertreffen. "Unsere Prognose, dass sich der Goldpreis im nächsten Jahr in Richtung 4.000 $ pro Unze bewegen wird, wird durch die anhaltend starke Goldnachfrage von Anlegern und Zentralbanken gestützt, die in diesem Jahr bei durchschnittlich rund 710 Tonnen pro Quartal lag", so die Bank.Der Spot-Goldpreis, der in diesem Jahr um 29% gestiegen ist und 28 Rekordstände erreicht hat, hat am Dienstag zum ersten Mal die Marke von 3.500 $ pro Unze überschritten. Anfang des Monats erhöhte Goldman Sachs seine Goldpreisprognose für Ende 2025 von 3.300 $ auf 3.700 $ pro Unze und merkte an, dass Gold in "extremen Endszenarien" bis Ende 2025 durchaus bei 4.500 $ pro Unze gehandelt werden könnte.Was einen möglichen Rückgang des Goldpreises angehe, bleibe ein unerwarteter Rückgang der Nachfrage seitens der Zentralbanken das größte fundamentale Risiko, so die Bank. "Noch ungünstiger wäre ein Szenario, in dem das US-Wirtschaftswachstum extrem widerstandsfähig gegenüber Zöllen bleibt, so dass die US-Notenbank bei der Bekämpfung von Inflationsrisiken viel proaktiver vorgehen könnte, was die Märkte dazu veranlassen würde, Preissteigerungen einzupreisen, bevor die beunruhigende Inflation tatsächlich eintritt", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de