Schweiz: Im- & Exporte von Edelmetallen im März  Amerikas Importe sinken langsam

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) registrierte im März 2025 Importe von rund 374,82 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 12,7 Milliarden Franken. Die monatlichen Exporte beliefen sich hingegen auf 472,37 Tonnen im Wert von 13,14 Milliarden Franken.Aus den kürzlich veröffentlichten Zahlen der EZV geht weiter hervor, dass die Rohgoldimporte 210,17 Tonnen im Wert von 12,5 Milliarden Franken betrugen. Im gleichen Zeitraum exportierte die Schweiz 150,34 Tonnen Rohgold im Wert von 12,8 Milliarden Franken.Wichtigstes Lieferland für die Schweiz waren wiederum die Arabischen Emirate. Von dort importierte die Schweiz netto 30,4 Tonnen Gold. Weitere hohe Importe verzeichnete die Schweiz aus Argentinien mit 19,59 Tonnen, aus Chile mit 18,15 Tonnen und aus Kanada mit rund 10,52 Tonnen.Auf der Käuferseite standen auch im März die USA an erster Stelle. Im Vergleich zu den Vormonaten gingen die Exporte jedoch deutlich zurück. Die Schweiz exportierte netto 77,71 Tonnen Gold in die USA, was immer noch einen Grossteil der Gesamtexporte ausmacht. An zweiter Stelle lag im vergangenen Monat China mit einem Import von 8,29 Tonnen. An dritter Stelle lag die Türkei mit einem Nettoimport aus der Schweiz von 6,24 Tonnen.Im vergangenen März verzeichnete die Schweiz gemäss EZV zudem ein Importvolumen von 158 Tonnen Silber im Wert von 165,8 Millionen Franken. Das Exportvolumen belief sich auf 251,2 Tonnen Silber im Wert von 237,8 Millionen Franken. Wichtigstes Lieferland war China, von wo die Schweiz netto 74,78 Tonnen Silber importierte. Der grösste Abnehmer waren die Vereinigten Staaten, deren Importe ebenfalls leicht rückläufig sind. Dorthin exportierte die Schweiz netto 115,58 Tonnen Silber, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 99,41 Tonnen und der Türkei mit 22,91 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de