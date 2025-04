Newmont Corp. erreicht wichtigen Kursbereich

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Corp. konnte im Hinblick auf die vergangene Analyse vom 30. Januar sichtlich überraschen. Entgegen der zuvor eingeschlagenen Abwärtstendenz setzten sich die Verluste nicht weiter fort. Vielmehr triggerte die Aktie das bullische Setup, holte im Anschluss nochmals ordentlich Schwung und stieg in weiterer Folge bis über 53,88 USD empor.Mit dieser starken Erholungsbewegung, natürlich auch begünstigt durch einen nicht minder anhaltend bullischen Goldpreis, notierte die Aktie beinahe so hoch wie seit Herbst des vergangenen Jahres nicht mehr. Der dynamische Ausbruch über den Widerstand von 53,88 USD glückte und erfuhr mit der gestrigen Performance ebenso seine Bestätigung. Oberhalb von 53,88 USD bleibt die Lage daher durchgehend bullisch, mit der Tendenz zusätzlicher Kursgewinne in Richtung des Hochs vom 22. Oktober bei 58,72 USD sowie knapp darüber bis zum Widerstand von 59,24 USD.Doch damit nicht genug, denn die sich wieder aufhellende Gesamtsituation erlaubt sogar mittel- bis langfristig deutlich höhere Zugewinne. Dabei erscheint ein Vordringen in die Widerstandszone von 63,93 bis 65,59 USD denkbar, bevor darüber sogar die runde Marke von 70,00 USD je Anteilsschein in das Visier der Bullen rücken könnte. Demgegenüber wäre eine nochmalige Kursschwäche mitsamt neuem Reaktionstief bedenklich.Kurse unterhalb von 54,04 USD dürften dabei einen Test der frischen Kreuzunterstützung bei 49,45 USD wahrscheinlich werden lassen. Dort erscheint die Aktie tendenziell gut abgesichert, sodass dies auch schon das Ende der Kursschwäche sein könnte. Vorsicht wäre daher bei anhaltenden Verlusten gegeben. Insbesondere ein längeres Abtauchen unter 49,45 USD könnte zu einer klaren Verschlechterung der bis dahin noch konstruktiv erscheinenden Chartsituation beitragen. Zumindest wäre dann mit weiteren Rücksetzern bis 45,18 USD zu kalkulieren. Darunter wiederum sollte man sich auf Verluste bis hin zur Marke von 40,00 USD einstellen.Durch die dynamische Umkehrbewegung verbesserte sich die Chartsituation sichtlich. Verbleiben die Notierungen jetzt über 53,88 USD, sollten weiter anziehende Kurse nicht überraschen. Die nächsten Kursziele wären dann beim Widerstand von 59,24 USD und darüber bei der Widerstandszone von 63,93 bis 65,59 USD zu definieren.Sollte sich der Abwärtsdruck doch wieder durchsetzen, so wäre bei einem neuen Reaktionstief unterhalb von 54,04 USD mit einer weiteren Kursschwäche zu rechnen. Zunächst wäre dabei ein Test der Kreuzunterstützung von 49,45 USD einzuplanen, bevor darunter sogar Abgaben bis 45,18 USD oder sogar in Richtung von 40,00 USD auf den Plan rücken dürften.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.