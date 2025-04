Culico Metals Inc.: Investition in marokkanischen Kupferproduzenten

Culico gab gestern eine weitere Investition bekannt, womit man dann auch die Anforderungen der TSX für das durchgeführte Sandbox-Listing erfüllt haben dürfte. Doch der Reihe nach. Culico Metals gab gestern bekannt, dass man 3 Millionen USD (ca. 4,17 Millionen CAD) in eine noch nicht börsennotierte Firma namens Kharrouba Copper Company (KCC) investieren wird. Für diese 3 Millionen USD kauft Culico 30 Millionen Aktien an der Firma 0,10 USD je Aktie und hält nach diesem Kauf rund 8% der ausstehenden Aktien: Link Mit dieser Beteiligung hat man sich auch das Recht gesichert, ein Mitglied in den Vorstand von KCC zu berufen, solange man mindestens 5% der KCC-Aktien hält."Ich freue mich, Culico als neuen Großaktionär von KCC neben etablierten und namhaften Bergbauinvestoren begrüßen zu dürfen und freue mich darauf, durch die Mitgliedschaft im KCC-Vorstand von Culicos Erkenntnissen zu profitieren. Culico teilt das Vertrauen von KCC in das Wachstumspotenzial der produzierenden Kupfermine von KCC in Marokko und das enorme Explorationspotenzial für Kupfer und Kobalt in unseren Bergbaukonzessionen. Ich bin überzeugt, dass KCC sehr gut aufgestellt ist, um in den kommenden Jahren vom starken Wachstum der Kupfernachfrage zu profitieren.""Die Möglichkeit, strategisch in einen gut geführten, inhabergeführten Kupferproduzenten mit vielversprechenden Explorationsmöglichkeiten nahe der Oberfläche zu investieren, entspricht unserer Vision, Culico zu einem bedeutenden Kupfer- und Nichtedelmetallunternehmen auszubauen. Das Konzessionsgebiet in Marokko erstreckt sich über eine Fläche von knapp 320 km² und weist zahlreiche an der Oberfläche zutage tretende Erzgangansammlungen auf, die derzeit im flachen Untertagebau erschlossen werden.Wir schätzen das Konzessionsgebiet als sehr vielversprechend ein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem KCC-Team, um das enorme Explorationspotenzial nahe der Oberfläche zu erschließen und gleichzeitig Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren. Konzessionsgebiete wie das von KCC sind in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen selten, und wir freuen uns, als wichtiger strategischer Investor an der Entwicklung der Explorations- und Betriebsstrategie von Culico mitzuwirken.Die Investition in KCC erfolgte nach Prüfung zahlreicher geeigneter Investitionsmöglichkeiten für Culico und ermöglicht es uns, unser Investitionskapital so einzusetzen, dass wir mit großem Potenzial einen erheblichen Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen."KCC ist ein privater Kupferproduzent, der die KCC-Mine in einem aufstrebenden Kupfermineralgürtel im Königreich Marokko betreibt. Geleitet wird das Unternehmen von Scott M. Hand, dem ehemaligen CEO von Inco Ltd (2006 für 19 Milliarden US-Dollar an die brasilianische Vale SA verkauft), der zugleich Gründer und größter Anteilseigner des Unternehmens ist.Marokko ist ein bewährtes Bergbaugebiet mit einem günstigen Steuersystem und einer stabilen Regierung. Das Unternehmen produziert seit 2017 hochwertiges Kupferkonzentrat, das derzeit an europäische Kunden verkauft wird. Das Unternehmen plant, die Produktion durch zukünftige Explorationen auf seinem wenig erkundeten und vielversprechenden Landpaket mit einer Gesamtfläche von 319 km² zu steigern.Das Konzessionsgebiet beherbergt mehrere Kilometer an der Oberfläche zutage tretender, freiliegender Adern. Informationen aus Oberflächenkartierungen und Untertagebau haben es KCC ermöglicht, vielversprechende Gebiete gezielt anzuvisieren. Nachfolgebohrungen finden derzeit in jüngsten Entdeckungen statt, in denen bisher keine vollständig intakten, zutage tretenden Adernsysteme mit modernen Methoden erschlossen wurden.Die Verbindung ist klar. Scott Hand, der frühere CEO von INCO, die für 19 Milliarden USD übernommen wurden, ist der CEO von KCC und war bis gestern auch Direktor bei Culico. Diese Position hat er nun aufgegeben, was aus rechtlicher Sicht natürlich Sinn ergibt.Culico hat nun mit der Investition in Americas Gold and Silver (TSX: USA) und KCC zwei Transaktionen im Sinn der Börsenauflagen getätigt, um vom Status des "Sandbox-Listings" in ein normales TSX-Venture Listing überzugehen. Die Anträge hierzu sind in Bearbeitung.