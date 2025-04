Ungarn, Rumänien & der seltsame Edelmetall-Bullenmarkt

Schilda ist nicht auf Deutschland beschränkt. Schweden könnte hohe Summen auszahlen, um so Migranten zur Rückkehr in deren Heimat zu bewegen.In Deutschland schmiert die Konjunktur weiter ab. Laut Habeck ist Trump schuld.Verläßt Ungarn die EU? Noch nicht, aber es könnte passieren, wenn es mehr Vor- als Nachteile für das Land brächte, so Viktor Orban.Ein Urteil aus Rumänien sorgt für Aufruhr. Wird die Annulierung der Wahlen vom Dezember 2024 aufgehoben?Die Edelmetalle bleiben rätselhaft. Trotz Rekordpreisen ist das Interesse weiter verhalten und vom bekannten GDX- ETF werden sogar Anteile zurückgegeben!In der Ukraine ist kein Frieden in Sicht und Trump scheint die Geduld zu verlieren.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)