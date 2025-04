Egon von Greyerz: (Hyper-) inflationäre Depression!?

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

2:30 Kleinanleger scheinen erneut ins Messer zu laufen

4:00 Vergangene Crashs wurden bisher immer wieder ausgeglichen

5:00 Als Spiegelbild der Wirtschaft sollten Aktien stark verlieren

6:30 Inflation bekämpfen und Wirtschaft stützen, ein Ding der Unmöglichkeit

9:30 Hyperinflation ist am Ende einer Ära sehr wahrscheinlich

10:30 Gold übertrifft Aktien, doch Anleger jagen weiter Aktien nach

11:20 Trump verlangt Zinssenkungen

12:30 Dies- und jenseits des Atlantiks wird die Inflation durch Regierungshandeln angeheizt

13:40 Die Fed kontrolliert nur die kurzfristigen Zinsen

15:00 Die Zinsen werden steigen und alle Blasen-Märkte zum Einsturz bringen

16:40 Gold erfährt eine langanhaltende Neubewertung als einzig echtes Geld

18:40 Gold hat die "Magnificent 7" übertroffen und das ist erst der Anfang

21:00 Die Neubewertung des Goldes hat einen weiten Weg vor sich

22:15 Über die letzten 27 Jahre hat Gold jetzt Berkshire Hathaway eingeholt

24:30 Silber hat hohes Aufholpotential

25:10 Die Goldkäufe steigen, sind aber weit von einer Panik entfernt

27:30 Für physische Anlage ist ein Verhältnis von 75% Gold und 25% Silber ratsam

28:00 Erhalten Sie Ihre Kaufkraft, wenn die der anderen fällt

29:00 Trump ist für die Börsenreaktion nicht verantwortlich, er beschleunigt nur, was eh passiert wäre

Das Börsenbeben hat sich beruhigt und wie in der Vergangenheit haben Kleinanleger rekordhohe Mengen an Aktien gekauft. Dabei wird verkannt, daß Gold in diesem Jahr den Dow Jones bei weitem geschlagen hat und sogar die "Magnificent 7" Aktien. Während die Inflation in den USA erhöht bleibt, auch durch Trumps Zölle, verlangt dieser Zinssenkungen.Das Dilemma ist für die Fed nicht zu lösen und die ausufernden Schulden werden die langfristigen Zinsen weiter steigen lassen. Mit den steigenden Zinsen geraten die Blasen-Märkte immer weiter unter Druck. Die Neubewertung des Goldes hält an, denn es wird immer mehr als einzig wahres Geld erkannt. Die Masse kann nicht in Gold umschichten und wird mit Standard-Anlage große Verluste erleiden.Erhalten Sie jetzt Ihre Kaufkraft, während die der anderen fallen wird. Silber hält Egon von Greyerz ebenfalls für sehr chancenreich, es ist aber nichts für schwache Nerven.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)