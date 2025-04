Zoll-induzierte Lähmung

Quelle: Craig Fuller

Bei einigen Operationen ist es notwendig, den Patienten extrem ruhig zu halten, da schon kleine, unwillkürliche Bewegungen Schäden verursachen können. Anästhesisten verabreichen "lähmende" Medikamente, damit die Chirurgen ihre Arbeit sicher ausführen können. So trägt ein Zustand, den wir normalerweise fürchten, tatsächlich zur Wiederherstellung unserer Gesundheit bei.Zölle können eine ähnliche Wirkung auf den Wirtschaftskreislauf haben, wenn sie mit Bedacht eingesetzt werden. Wie alle Steuern drosseln sie die Aktivität und hindern die Waren daran, sich effizient zu bewegen. Dies kann unter bestimmten Umständen (wie in Notfällen oder bei der nationalen Sicherheit) wünschenswert sein. Pauschale Zölle können jedoch viel schwerwiegendere Auswirkungen haben.Dies beschreibt mehr oder weniger, wo wir jetzt stehen. Die Zölle von Präsident Trump führen zu einer Lähmung in wichtigen Teilen der Wirtschaft. Der Schaden wird von Tag zu Tag deutlicher. Der Plan, zumindest soweit er öffentlich bekannt ist, besteht darin, bessere Handelsbedingungen mit anderen Ländern auszuhandeln und dann den Patienten wieder in Bewegung zu setzen. Präsident Trump sagte in einem ausführlichen Interview mit dem Time Magazine am 25. April:"TM: Ich bin nur neugierig, warum geben Sie diese Geschäfte, die Sie abgeschlossen haben, nicht bekannt?Präsident: Ich würde sagen, in den nächsten drei bis vier Wochen, und dann sind wir fertig, nebenbei bemerkt.TM: Sie sind fertig?Präsident Trump: Wir werden fertig sein."Hoffen wir, dass das stimmt, denn sonst zeigen die Daten, dass wir uns sehr wohl in einer Rezession befinden könnten. Ich möchte mich beeilen zu sagen, dass Rezessionen zwar schmerzhaft sind, aber nicht das Ende der Welt bedeuten. Wir werden uns wieder erholen, wenn sie eintritt.Davon abgesehen möchte ich etwas betonen: Fast alle sind sich einig, dass die Zölle kurzfristig Schaden anrichten werden. Der Präsident selbst hat gesagt, eine Rezession sei möglich. Viele meiner Leserkommentare besagen, dass dies einfach etwas ist, das wir tun müssen - wir müssen vorübergehend Schmerzen ertragen, um ein unerträgliches Problem zu lösen. Ich habe bisher noch niemanden gehört, der ernsthaft behauptet hat, dass wir diese Art von Zöllen einführen können, ohne dass dies negative Folgen hat. Der Unterschied besteht darin, wie stark der Schmerz sein wird und wie lange er andauern wird, bevor sich die gewünschten Vorteile einstellen.Ich glaube nicht, dass das derzeitige Niveau der Zölle beibehalten werden wird. Ich denke, dass die meisten von ihnen zurückgenommen werden, und das Land wird sich auf, sagen wir, 10% Zoll hier und da einstellen. Die Zölle der Chinesen (und einiger anderer Länder) sind insofern anders, als sie eine größere Wirkung haben werden.Wenn die vorgeschlagenen Zölle jedoch nicht erheblich gesenkt werden, wird der Schmerz sehr groß sein und länger als ein Jahr anhalten, so dass die Vorteile leicht überwiegen werden. Ich sage das als jemand, der viele der Ziele des Präsidenten teilt. Ich möchte die US-Produktion ankurbeln und den Welthandel auf eine gleichmäßigere Basis stellen. Ich mag es nicht, bei wichtigen Gütern von China oder anderen Ländern abhängig zu sein. Ich möchte eine vernünftige Einwanderungspolitik. Ich möchte vor allem, dass die Vorschriften, die die US-Unternehmen jährlich über 1 Billion Dollar kosten, abgebaut werden.Wir brauchen Lösungen. Diese Zölle werden diese anderen Ziele nicht erreichen, und der Versuch wird zu erheblichen wirtschaftlichen Störungen führen. Wenn sich nichts ändert, werden sich die USA meiner Meinung nach innerhalb weniger Monate unbestreitbar in einer Rezession befinden, wenn wir nicht schon in einer sind. Wir werden die Daten erforschen, warum ich das für richtig halte.Die gute Nachricht: Es gibt Anzeichen dafür, dass das Weiße Haus beginnt, dies zu erkennen. Sowohl Präsident Trump als auch Finanzminister Bessent sagten diese Woche, dass die Zölle von über 100% auf chinesische Importe unhaltbar seien und gesenkt werden müssten. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Chinesen reden wollen. Auch wenn meine besten Quellen mir sagen, dass es heute keine Gespräche zwischen China und den USA über Zölle gibt.Es sieht nicht so aus, als ob auch die Internen miteinander reden würden. Vielleicht bahnt sich eine Lösung an, aber wenn dem so ist, muss sie eher früher als später erfolgen. Ich werde Ihnen heute einige der Probleme aufzeigen, die sich jetzt entwickeln. Wir haben keine 90 Tage Zeit, um zu warten.Wenn Sie wissen wollen, wie sehr die amerikanischen Unternehmen unter den Zöllen leiden, brauchen Sie sie nur zu fragen. Die Unternehmensführer haben eine Menge zu sagen - und sie sagen es in Gewinnmitteilungen, Medieninterviews und Umfrageantworten. Mein Freund Peter Boockvar hat die wenig beneidenswerte Aufgabe, sich diese Kommentare anzuhören, und er bekommt in letzter Zeit viel zu hören."Was den Handel betrifft, so erleben wir nach allem, was ich höre und lese, als Reaktion auf die Zölle, insbesondere gegen China, eine Abschaltung der globalen Lieferketten nach Art von COVID 19, nur dass wir weder Masken tragen noch soziale Distanz wahren müssen. Lori Ann LaRocco schrieb letzten Mittwoch auf CNBC.com, dass 'die Stornierungen chinesischer Frachtschiffe beginnen, da die Buchungen einbrechen'.In dem Artikel heißt es: 'Das Frachtunternehmen HLS Group hat insgesamt 80 leere oder stornierte Abfahrten aus China verzeichnet. In einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung an seine Kunden schreibt das Unternehmen, dass der Handelskrieg zwischen China und den USA zu einem Einbruch der Nachfrage geführt hat und die Reedereien begonnen haben, ihre Transpazifikdienste auszusetzen oder anzupassen.'Ein echtes Chaos, sage ich, und ich fürchte, dass viele kleine Unternehmen das nicht überleben werden. Ich behaupte, dass die extremen Zölle gegen China und die gegen uns den USA mehr schaden werden als China. Und ich sage noch einmal: Erwarten Sie in den nächsten 30-60 Tagen leere Regale bei bestimmten Dingen."Das alles sollte uns nicht überraschen. Wenn sich Ihre Inputkosten plötzlich verdoppeln oder mehr, ist es klug, auf die Bremse zu treten. Das macht sich im Schiffsverkehr bemerkbar. Weniger Schiffe bedeuten weniger Arbeitsplätze in amerikanischen Häfen, bei Lastwagen und Eisenbahnen. Craig Fuller von FreightWaves ist jemand, dem wir alle unsere Aufmerksamkeit schenken sollten, wenn es um Frachtverfolgung und Versand geht.