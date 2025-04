Technische Marktanalyse vom 27.04.2025: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Weiterhin zieht es die Anleger in den sicheren Hafen Gold. Die jüngste starke Anstiegsbewegung konnte mit dieser Dynamik nicht durchgehalten werden. Allerdings fiel die Korrekturbewegung nur sehr bescheiden aus und in den letzten Tagen wird das hohe Niveau erfolgreich verteidigt. Auch wenn sich eine Ausweitung der Korrektur abzeichnen sollte, wäre dies für den weiteren Verlauf nur gut. Somit dürfte der übergeordnete Aufwärtstrend weiter intakt bleiben.Das der Öl-Preis nach dem dynamischen Einbruch eine Gegenbewegung vollziehen würde, war absehbar. Allerdings kommt diese bereits wieder ins Stocken. Es darf davon gesprochen werden, dass die Erholung nur noch zögerlich abläuft. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob die alte Unterstützungszone wieder erreicht wird. Vielmehr deutet sich gerade an, dass ein nächster Schub nach unten erfolgen könnte.Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend, der zunächst nur ein Seitwärtsbröckeln war, kam die Kryptowährung jetzt wieder richtig in Fahrt. Dies darf aber nicht als Flucht in einen vermeintlich sicheren Hafen gewertet werden, sondern als spekulative Anstiegsbewegung. Zwei Tage reichten aus, um den Bitcoin wieder auf ein höheres Niveau zu hieven. Die Marke von 100.000 USD ist somit wieder in greifbare Nähe gerückt und dürfte in der kommenden Woche erreicht werden. Es wird interessant zu beobachten, wie sich die Marktteilnehmer verhalten, wenn die zuletzt gebildete Widerstandzone erreicht wird.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.