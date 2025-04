Ölpreis (Brent): Erholung bereits beendet?

Der Ölpreis Brent bewegte sich zum Ende der vergangenen Woche seitwärts weiter. Die Notierungen scheiterten an der Hürde bei 68,69 USD, konnten aber bereits auf dem Niveau der 65,44 USD eine neue Unterstützung etablieren.Es bietet sich die Chance, die Seitwärtsbewegung der Vortage nach oben zu verlassen. Schafft es Brent über die 67,22 USD, sind Kursgewinne in Richtung der 68,69 USD wieder möglich. Erst darüber hellt sich das Chartbild mittelfristig auf. Ein Rutsch unter die 65,44 USD birgt hingegen die Gefahr, den Pullback der vergangenen Wochen zu beenden, was zunächst schnell bis 614,00 USD führen dürfte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)