Gold - wo wieder interessant?

Quelle Chart: stock3

Der Goldpreis bleibt zweifelsfrei einer der Stars rund um Performance. Hierbei konnte sogar das zuletzt am 19. März anvisierte Preisziel von 3.170 USD mehr als deutlich überwunden werden. Hierzu folgt im Mai ein ausführlicheres Update zum Big-Picture. Doch zunächst stellt sich sicher der eine oder andere die Frage, im Kontext der laufenden Gegenbewegung, wo das Gold wieder einsammeln?Unterhalb von 3.367 USD erlauben sich hierbei zunächst weitere Rücksetzer bis zur Kreuzunterstützung von 3.128 USD. Dort sind die Chancen für einen erneuten Auftrieb bis 3.500 USD und höher als interessant einzustufen. Ergo sollte das edle Metall vorerst abwärts/seitwärts tendieren.Ein direkter Anstieg über 3.367 USD per Tagesschluss erlaubt hingegen eine unmittelbare Fortsetzung der Rally. Obwohl das Potenzial in Richtung des Monats-Pivot-Point R3 bei 3.484 USD bereits erreicht und ausgereizt wurde, könnte es dabei unvermindert aufwärtsgehen. Die für Mai und die Folgemonate eröffnenden Preisziele werden hierbei im Rahmen der nächsten Analyse thematisiert, doch 3.600 USD wäre nur eine Zwischenstation.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.