SPDR: Goldbestände fallen in KW 17 unter 950 Tonnen

In der vergangenen 17. Kalenderwoche, litten die Bestände des weltgrößte Gold-ETF, des SPDR Gold Trust, unter einigen Gewinnmitnahmen und verloren so mehr als zehn Tonnen von Montag bis Freitag. Dadurch fielen sie nun wieder unter die Marke von 950 Tonnen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 946,27 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 952,29 Tonnen gewesen. Am Ostermontag stiegen die Bestände zunächst um 6,88 Tonnen. Es folgte ein Abfluss von 11,47, von dem sich der Fonds am Mittwoch mit einem Zufluss von 1,44 leicht erholte. Am Donnerstag und Freitag folgten jedoch wieder Abflüsse von 0,58 Tonnen bzw. 2,29 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 21. April: 959,17 Tonnen• 22. April: 947,70 Tonnen• 23. April: 949,14 Tonnen• 24. April: 948,56 Tonnen• 25. April: 946,27 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de