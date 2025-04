Primary Hydrogen engagiert erfahrenen Landman zur Unterstützung der Expansion in den USA

Calgary, 28. April 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, die Verpflichtung von Trent Sizemore und seiner Firma Lonewolf Energy Inc. zur Unterstützung der Projektexpansionsstrategie des Unternehmens in den USA bekannt zu geben.Trent verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Flächenakquise für Energieprojekte in den gesamten Vereinigten Staaten. Als Gründer von Lonewolf Energy hat er große Landprogramme in den Bereichen Öl, Gas und neue Ressourcen verantwortet - von der Flächenverpachtung bis zur Entwicklung der Infrastruktur. Seine nachgewiesene Fähigkeit, komplexe regulatorische, oberflächenbezogene und eigentumsrechtliche Herausforderungen zu meistern, macht ihn zu einem starken strategischen Partner für den Ausbau unseres US-Portfolios im Bereich natürlicher Wasserstoff."Trents Erfolgsbilanz und sein tiefes Verständnis von Flächenstrategien und deren Umsetzung über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg werden bei der Weiterentwicklung unserer Basis in den USA eine wichtige Rolle spielen", sagte Ben Asuncion, CEO von Primary Hydrogen.Lonewolf Energy wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Billings, Montana. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Öl, Gas, Helium, Bergbau, Geothermie, Solar- und Windkraftprojekte. Das Unternehmen ist vor allem in der Mitte und im Westen der USA tätig und bietet Dienstleistungen an, die von der Akquisition von Pachtverträgen und der Recherche von Rechtstiteln bis hin zu behördlichen Genehmigungsverfahren und Infrastrukturplanung reichen.Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Das Unternehmen besitzt über 740 Acres in den USA und 210 Quadratkilometer in Kanada, darunter die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary ist auch Eigentümer des Kupferprojekts Arthur Lake in British Columbia.Ben Asuncion, Chief Executive OfficerPrimary Hydrogen Corp.E-Mail: ben@primaryh2.comDie TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN: Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemeldung. 