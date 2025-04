Matsa Resources Ltd.: Vereinbarung für Erzaufbereitung unterzeichnet

Matsa geht weiterhin voran und konnte heute das nächste wichtige Puzzle-Teil einsetzen: Link Das Erz vom Devon Open-Pit soll in der bekannten Greenfields-Mill aufbereitet werden, die seit vielen Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für kleinere Bergbaubetriebe rund um Kalgoorlie ist.Das Erz von Devon soll in 6 Tranchen aufbereitet werden und dies innerhalb von 15 Monaten. Die erste Ladung wird auf 50.000 Tonnen geschätzt und soll im September angeliefert werden. Die Kosten für die Erzaufbereitung sind zu einem Festpreis vereinbart worden, der allerdings nicht genannt wird."Der Abschluss des Toll-Milling-Vertrags mit FMR ist der wichtigste Meilenstein auf dem Weg von Matsa zum Goldminenunternehmen. Zusammen mit der kürzlich bekannt gegebenen Beauftragung von Blue Cap Mining als Bergbauunternehmer für die Devon Pit Goldmine wird erwartet, dass die wenigen verbleibenden Vereinbarungen, einschließlich der endgültigen Finanzierungsanforderungen, schnell abgeschlossen werden.Im aktuellen Goldpreisumfeld ist dies ein äußerst positives Zeichen für die Devon Pit Goldmine.Mit dem Beginn des Bergbaus in Devon versetzt sich Matsa in die Lage, seinen Aktionären einen außergewöhnlichen Wert zu bieten."Die nächsten wichtigen Neuigkeiten für Matsa Resources . Neben dem Vertrag mit dem Kontrakt-Bergbauer konnte man nun mit FMR die Erzaufbereitung vereinbaren.Nun wäre wichtig, dass AngloGold Ashanti in die Gänge kommt und die ersten 4,5 Millionen AUD überweist.Dieses Geld gibt Matsa ein gutes Anfangskapital, was dann auch den Rest der Finanzierung (vermutlich Kredite) erleichtern sollte.Im September soll das erste Erz schon bei der Greenfields-Mühle eintreffen, so dass ich davon ausgehe, dass Matsa spätestens im Juni mit dem Start beim Abbau plant.Die Aktie nähert sich dem 3-Jahreshoch bei 0,07 AUD:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.