Kann Gold 16.000 Dollar erreichen?

Da wir uns in der Endphase eines Schuldenzyklus befinden, der Gold in die Höhe treibt, stellt sich die Frage: Wie hoch kann Gold noch steigen? Vergleicht man den aktuellen Bullenmarkt mit den beiden vorangegangenen, so könnte der Goldpreis bis auf 16.000 Dollar je Unze steigen.Ich analysiere den Goldpreis in der Regel anhand des Verhältnisses zwischen Gold und "Kreditwerten" (nationale Währungen, Schuldtitel, Aktien usw.). Vereinfacht gesagt, zeigt uns die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Gold und Kreditwerten, wo wir uns in einem Schuldenzyklus befinden. Und wo wir uns in einem Schuldenzyklus befinden, zeigt, in welche Richtung sich der Goldpreis bewegt.In einem Wirtschaftsboom fließt das Kapital in Kreditwerte (Schulden), und der Goldpreis stagniert. Wenn die Märkte ein übermäßiges Vertrauen in Kredite haben, bilden sich oft Finanzblasen. Wenn die Blasen platzen, strömen die Anleger in Gold, bis sich im Finanzsystem ein neues Gleichgewicht zwischen Geld ohne Gegenparteirisiko (Gold) und Vermögenswerten mit Gegenparteirisiko (Kredit) eingestellt hat.Zur Untersuchung der Schuldenzyklen wird ein Gold-Kredit-Verhältnis verwendet, bei dem der S&P 500 Aktienindex durch den Goldpreis geteilt wird. Wie aus dem nachstehenden Chart hervorgeht, hat dieses Verhältnis in den letzten 100 Jahren vier Schuldenzyklen durchlaufen.Der erste Zyklus endete in den späten 1920er Jahren, der zweite in den 1970er Jahren, der dritte nach der Dot-Com-Blase, und der vierte endet in diesem Moment. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch der Goldpreis während dieses Bullenmarktes steigen kann, vergleichen wir seine Preisentwicklung mit den beiden vorherigen Bullenmärkten. (Der sprunghafte Anstieg des Goldpreises im Jahr 1933 ist auf eine einmalige Abwertung des Dollar gegenüber Gold zurückzuführen, so dass wir die Goldpreisdaten aus diesem Zeitraum nicht verwenden können).Von 1970 bis 1980 stieg der Goldpreis um das 23-fache. Von 1999 bis 2011 stieg der Goldpreis um das 6,5-Fache. Im Durchschnitt ist das ein Anstieg um das 16-fache. Gemessen vom jüngsten Tiefpunkt im Jahr 2015 würde ein Anstieg des Goldpreises um 1.700% einen Höchststand von über 16.000 Dollar je Unze ergeben.Als Gold im Januar bei 2.700 Dollar je Unze notierte, rechnete ich damit, dass Gold in diesem Jahrzehnt 8.000 Dollar erreichen könnte. Auch wenn ich mich mit meiner konservativen Schätzung wohler fühle, würde es mich nicht überraschen, wenn der Goldpreis weit darüber hinausgeht. Wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, wird es das auch.© Jan NieuwenhuijsDieser Artikel wurde am 28. April 2025 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.