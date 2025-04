Silber: Kaufdruck lässt weiter nach

Silber konnte sich in den vergangenen Wochen stark erholen. Die Notierungen prallten ausgehend von der Unterstützung bei 28,14 USD direkt nach oben ab. Im Einzugsbereich der alten Widerstandsmarke bei 32,51 USD lässt der Kaufdruck bereits wieder nach.Silber hat aktuell die Chance, die Hürde bei 34,86 USD erneut zu erreichen. In diesem Bereich könnte ein weiterer Pullback anstehen. Schaffen es die Notierungen aber über 34,86 USD klar hinaus, dürfte sich der Weg in Richtung 38,00 USD öffnen. Einen Rücklauf unter 31,95 USD gilt es, kurzfristig aus Sicht der Bullen zu vermeiden. In diesem Fall wäre bereits wieder ein Rücklauf in Richtung 30,38 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)