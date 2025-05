Ein kommerzieller Short-Squeeze in Gold

In letzter Zeit war viel davon die Rede, dass Gold "überkauft" und der Handel "überfüllt" sei. Die jüngsten CFTC-Daten deuten jedoch nicht darauf hin, dass dies der Fall ist. Lassen Sie uns also diese Woche in die Zahlen eintauchen, um zu sehen, was den Preis tatsächlich nach oben getrieben hat. Wir haben uns letzte Woche mit dem Begriff "überkauft und überfüllt" beschäftigt, und vielleicht ist das ein guter Ausgangspunkt für diese Woche.Im Mittelpunkt dieser Woche steht der jüngste Commitment-of-Traders-Bericht (CoT) der CFTC. Dieser Bericht wurde am Dienstag, dem 22. April, erhoben und am Freitag, dem 25. April, veröffentlicht. Im Laufe der durch die Feiertage verkürzten Woche stieg der Preis für COMEX-Gold um satte 179 Dollar, wobei das gesamte Open Interest um 8.723 Kontrakte zunahm. Jeder, der den COMEX-Goldmarkt verfolgt, sollte in der Lage sein, die Einzelheiten eines CoT-Berichts zu erahnen, der kurz nach einer viertägigen 5%igen Rally veröffentlicht wird.Wir würden einen deutlichen Anstieg der Netto-Long-Position der Großspekulanten und Hedgefonds erwarten, dem ein ähnlich deutlicher Anstieg der Netto-Short-Position der kommerziellen und Swap-Händler gegenübersteht. So hat es seit jeher funktioniert, aber letzte Woche hat es nicht so funktioniert. Stattdessen geschah das komplette Gegenteil! Während der Preis im Durchschnitt um 45 Dollar am Tag stieg, veräußerten die Großspekulanten ihre Long-Positionen und bauten ihre Short-Positionen aus, während die Commercials ihre Long-Positionen ausbauten und ihre Short-Positionen deckten. Es ist, als ob die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Sehen Sie selbst in dieser hilfreichen Tabelle von Goldseek nach:Was also den Preis in den frühen Morgenstunden des 22. April deutlich in die Höhe trieb und bis auf 3.509 Dollar ansteigen ließ, war nicht ein massiver Ansturm von Spekulationskäufen in einem Ausbruch der Bullenmarkt-Hysterie. Vielmehr handelte es sich um eine Eindeckung von Leerverkäufen und Long-Käufe durch den Handelssektor. Dies widerspricht völlig der stark propagierten Idee von "überkauft und überfüllt". Ah, aber das ist nur eine Woche, sagen Sie. Das ist nichts weiter als ein anekdotischer Beweis für nur vier Tage.Der Preis ist seit Jahresbeginn um über 25% gestiegen, also muss es sich um eine Art massiven Ansturm handeln, bei dem jeder Schuhputzer und Taxifahrer eine Manie auf Tulpen-Niveau ausgelöst hat. Das stimmt nicht. Um diese Annahme ein für alle Mal zu widerlegen, sollten wir uns die jüngste Geschichte des CoT-Berichts ansehen. Und was finden wir? Beginnen wir mit einem Chart. Unten sehen Sie die Preisentwicklung des COMEX-Goldpreises seit Anfang des Jahres. Achten Sie auf den Pfeil, der auf den 4. Februar verweist.Was hat der 4. Februar für eine Bedeutung? Nun, das war ein Dienstag... was bedeutet, dass es an diesem Tag eine CoT-Umfrage gab. Sie sollten auch beachten, dass der Preis an diesem Tag bei 2.901 Dollar schloss, verglichen mit dem Schlusskurs vom 22. April bei 3.419 Dollar. Wie lautete die zusammenfassende Positionierung am 4. Februar? Sehen Sie selbst: