Verrückt überkauftes Gold!

Gold ist soeben auf ein wahnsinnig überkauftes Niveau gestiegen, das zu den extremsten in der modernen Geschichte gehört! Obwohl der Goldpreis noch weit davon entfernt ist, in eine Parabel zu schießen, erhöhen solche extrem überzogenen technischen Daten die Chancen, dass Gold einen ausgleichenden Ausverkauf erleben wird, dramatisch. Dabei wird es sich wahrscheinlich um eine Korrektur handeln, obwohl Präzedenzfälle zeigen, dass ein schneller Bärenmarkt möglich ist. Trotz dieses wahrscheinlichen zyklischen Bullenmarktes bleibt der relativ kleine säkulare Bullenmarkt bei Gold lebendig und gesund.Gold hat ein verdammt gutes Jahr hinter sich und ist bis zum heutigen Montag um 30,4% im Jahr 2025 gestiegen! Diese Outperformance ist sogar noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 und Bitcoin im selben Zeitraum seit Jahresbeginn um 12,3% bzw. 6,8% gefallen sind. Gold hat im Jahr 2025 bisher 24 neue Rekordstände erreicht, und seine großen und schnellen Gewinne überzeugen viele Anleger. Sowohl Spekulanten als auch Anleger sind gegenüber diesem führenden Vermögenswert deutlich optimistischer geworden.Noch bemerkenswerter ist, dass der jüngste Anstieg des Goldpreises nur ein Teil eines epischen Monsteraufschwungs ist. In den 18,5 Monaten seit Anfang Oktober 2023 hat Gold um 88,0% zugelegt! Das ist eine mächtige zyklische Hausse, die mit 20% Zuwachs beginnt, aber unglaublich auch ein einziger Aufschwung mit null Korrekturen von über 10%. Da es sich hierbei um einen der stärksten Goldbullenmärkte aller Zeiten zu handeln schien, wollte ich wissen, wie sie im Vergleich zu den vorangegangenen Bullenmärkten dasteht, was einige Nachforschungen erforderte.Die gesamte moderne Geschichte des Goldes reicht bis ins Jahr 1971 zurück, als US-Präsident Richard Nixon im August den Goldstandard für den Dollar aufhob. Daher habe ich eine Tabellenkalkulation erstellt, um alle täglichen Golddaten zu analysieren, die bis Januar 1971 zurückreichen - eine 54,3-jährige Spanne mit 13 695 Handelstagen. Ich schrieb Formeln, um alle Goldbewegungen von mehr als 10% auf Schlusskursbasis in diesem Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert zusammenzufassen. Die Ergebnisse waren sicherlich interessant und beleuchten die heutige Situation.Bewegungen wurden als Aufwärtsbewegungen definiert, wenn der Goldpreis um 10% bis 20% stieg, wobei zyklische Aufwärtsbewegungen bei der letztgenannten Schwelle beginnen. Korrekturen waren Abverkäufe von 10% bis 20%, wobei alles, was darüber hinausging, als zyklische Bärenmärkte definiert wurde. Seit Anfang 1971 gab es bei Gold insgesamt 83 Bewegungen von mehr als 10%, davon 42 Aufwärtsbewegungen und 41 Abwärtsbewegungen oder Korrekturen. Neben dem Umfang und der Dauer der Bewegungen habe ich auch untersucht, wie überbewertet Gold war, als die jeweiligen 10%+-Bewegungen ihren Höhepunkt erreichten.Die absoluten Preisniveaus spielen auf den Märkten keine große Rolle. Viel wichtiger ist, wie schnell sich die Preise bewegt haben, um dorthin zu gelangen, wo sie jetzt sind. Im Jahr 1971 lag der Goldpreis im Durchschnitt bei 41 Dollar, als eine Aufwärtsbewegung, die der heutigen sehr ähnlich war, den Goldpreis weit nach oben trieb. Sie katapultierte den Goldpreis in 18,8 Monaten um 86,5% nach oben, was fast identisch ist mit den heutigen 88,0% in 18,5 Monaten! Doch im Jahr 2024, in dem der Großteil des heutigen Monsters stattfand, lag der Goldpreis bei durchschnittlich 2.391 Dollar. Die Geschwindigkeit der Bewegungen ist viel relevanter.Es gibt viele Möglichkeiten, die Geschwindigkeit und den Umfang von Goldbewegungen zu quantifizieren. Nachdem ich seit mehr als einem Vierteljahrhundert aktiv und mit großem Erfolg mit Goldaktien und Gold gehandelt habe, ist mein bevorzugtes Geschwindigkeitsmaß ein einfaches. Ich nenne es Relative Gold oder rGold, bei dem einfach die Schlusskurse von Gold durch ihre 200-tägigen gleitenden Durchschnitte geteilt werden. 200-tägige Durchschnitte sind ideale Preisbasislinien, die sich allmählich weiterentwickeln, um die sich ändernden Goldpreise widerzuspiegeln, anstatt statisch zu sein.Mit diesem rGold-Konstrukt wird der 200-tägige Durchschnitt von Gold effektiv auf eine horizontale Linie abgeflacht, und alle Preise werden in konstanten Prozentsätzen angegeben, die über beliebige Zeiträume, einschließlich Jahrzehnten, perfekt vergleichbar sind. Im Zeitverlauf neigt rGold dazu, horizontale Handelsspannen zu bilden, die unglaublich nützlich sind, um wichtige Höchst- und Tiefststände zu erkennen. Ich habe festgestellt, dass die Definition von rGold-Spannen unter Verwendung der Daten der letzten fünf Kalenderjahre sehr effektiv ist.Wenn der Goldpreis im Vergleich zu seinem eigenen Präzedenzfall zu schnell ansteigt, wird er zunehmend überkauft. Der Punkt, an dem solche Anstiege in der Regel scheitern, ist das obere Ende der Handelsspanne von rGold, wo die extreme Überkauftheit beginnt. Dieser Wert liegt jetzt bei 1,15x+, wenn der Goldpreis mehr als 15% über seinem 200-DMA liegt. Bemerkenswerterweise hat dieser Monsteraufschwung bei Gold bereits viel Zeit in diesem seltenen Bereich verbracht, ohne dass es zu Korrekturen gekommen wäre!In diesem Chart zur Goldrelativität werden Gold und seine wichtigsten technischen Daten über rGold während der letzten Jahre überlagert. Der rGold-Multiplikator ist in Rot dargestellt und zeigt den konstanten prozentualen Abstand, den der Goldpreis über seinen 200dma gestiegen ist. Sowohl Mitte April 2024 als auch Ende Oktober 2024 war Gold bereits extrem überkauft, ohne dass dies irgendwelche Folgen hatte. Der jüngste Vorstoß ist jedoch außerordentlich überkauft!Vor einem Jahr, Mitte April, schoss der Goldpreis auf das 1,188-fache seines 200-tägigen Durchschnitts hoch. Damals schrieb ich einen Aufsatz über diese extreme Überkauftheit und "warnte vor den hohen Risiken eines starken Ausverkaufs. Aber selbst nach einer so schnellen Erholung scheint der Goldpreis noch viel Luft nach oben zu haben. So überkauft war Gold seit Mitte August 2020 nicht mehr, kurz nach dem Höhepunkt seines letzten Monsteraufschwungs von über 40%. Ein ausgleichender Ausverkauf war also sehr wahrscheinlich.Tatsächlich fiel der Goldpreis kurz darauf, allerdings nur um 4,0%, was nur ein kleiner Rückschlag war. Fünf Wochen später, Mitte Mai, war der Goldpreis wieder auf das 1,178-fache seines 200-DMA gestiegen! Diese Aufwärtsbewegung des Goldpreises war bereits so stark, dass sie die überkauften Niveaus überwinden konnte. Die globalen Zentralbanken waren die Hauptkäufer, die nicht preisempfindlich sind. Sie hatten das Ruder von amerikanischen Aktienanlegern und Goldfutures-Spekulanten übernommen.