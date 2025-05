Der Aktienbärenmarkt geht weiter

Der Bärenmarkt setzte sich in der letzten Woche fort. Eine Woche, in der extreme bearische Marktereignisse auftraten, wie in der unten stehenden Berichtskarte von Herr Bär. In der letzten Woche weigerten sich die großen Marktindices, die ich verfolge, wieder einmal, über ihren BEV -10%-Linien zu schließen. Ein Pluspunkt für diese Woche ist, dass diese wichtigen Marktindices und die 2.800 an der NYSE gehandelten Werte keine neuen 52-Wochen-Tiefs verzeichneten. Aber es gibt ja immer noch diese Woche und dann die Woche danach.Um sich ein Bild davon zu machen, wie es um die Bewertungen auf dem Aktienmarkt bestellt ist, bietet der Dow Jones in seinem nachstehenden Bear's Eye View Chart einen guten Überblick über das Marktgeschehen in der letzten Woche. Am letzten Montag durchbrach der Dow Jones seine BEV -15%-Linie und pendelte für den Rest der Woche zwischen dieser und seiner BEV -10%-Linie hin und her, was wie eine Glocke läutete.Das wird nicht ewig so weitergehen, also stellt sich mir als erstes die Frage, ob der Dow Jones das nächste Mal über seine BEV-10%-Linie oder unter seine BEV-15%-Linie ausbrechen wird, und was dann passiert.Sollte er über die BEV -10%-Linie steigen, wäre ich nicht optimistisch, selbst wenn er von dort aus weiter steigen und über der BEV -5%-Linie schließen würde. Es könnte hilfreich sein, wenn die anderen großen Marktindices dem Beispiel des Dow Jones folgen und sich auf ein neues Allzeithoch zubewegen, aber dann würde ich es vielleicht lassen.Das Problem, das ich habe, wenn ich für diesen Markt optimistisch bin, ist, dass ich weiß, wie heimtückisch diese Bärenmärkte sind, wenn sie zu deflationieren beginnen. Da jeder Bärenmarkt nach dem absoluten Höhepunkt eines Bullenmarktes beginnt, weiß Herr Bär, dass die meisten Anleger bullisch bleiben. Also ermutigt er die Leute, ihr Geld dort einzusetzen, wo sie es brauchen, nämlich wieder in den Markt. Nein, nicht für mich! Mir gefällt es hier, hoch über dem Spielfeld, auf der Tribüne des Marktes zu sitzen, Hotdogs zu essen und Bier zu trinken.Es folgt ein Chart, den ich zuletzt 2015 verwendet habe und das den Einbruch des Silberpreises im April/Mai 2011 (Black Plot) mit anderen bemerkenswerten Höchstständen des Dow-Jones-Bullenmarktes vergleicht. Von den Terminal Zeros des Dow Jones (TZ = letztes Allzeithoch eines Bullenmarktes) und den ersten 200 Tagen des folgenden Bärenmarktes.Im Frühjahr 2011, nur wenige Tage nach dem ersten Versuch, ein neues Allzeithoch seit Januar 1980 zu erreichen, stürzte Silber mit dem Gesicht voran von einer Klippe und brach in nur zwölf Handelstagen um 30% ein. Das nennt man "verdächtiges Marktgeschehen", sehr richtig! Offensichtlich hat jemand im April 2011 - fragen Sie mich nicht, wer - einen Anstieg des Silberpreises über die Höchststände vom Januar 1980 abgelehnt. Jeder, der dumm genug war, sein Geld zu riskieren, weil er glaubte, dass Silber möglicherweise auf ein neues Allzeithoch steigen könnte, bekam den Hintern versohlt.Als Nächstes betrachten wir den Dow Jones in den ersten Tagen des Börsencrashs von 1929 (Blue Plot), dem tiefsten Bärenmarkt in der Geschichte des Dow Jones, der im Juli 1932 einen Marktrückgang von 89% verzeichnete. Aber im Herbst 1929 brauchte der Dow Jones 56 Börsensitzungen an der NYSE, bevor er zum ersten Mal unter seine BEV-Linie von -45% fiel, ein extrem aggressiver Marktrückgang, dem in den folgenden Jahren noch viel mehr folgen sollte.Der zweitstärkste Rückgang des Dow Jones in einem Bärenmarkt fand während des Sub-Prime-Hypothekencrashs statt (grüner Plot), ein Marktrückgang von 54% bis zum 9. März 2009. Beim Sub-Prime-Marktcrash ist jedoch zu beachten, dass der Dow Jones in den 200 Börsensitzungen an der NYSE nach seinem Höchststand im Oktober 2008 nur bis zu seiner BEV-Linie von -20% gefallen war. Von da an rechneten die Anleger immer noch damit, dass der Dow Jones auf neue Allzeithochs ansteigen würde. Sie haben sich geirrt.Was wird unsere TZ am 04. Dezember 2024 nach ihrer 200. Börsensitzung an der NYSE sehen? Das wäre der 01. Juli 2025, zwei Monate von jetzt an. Dass der Dow Jones in diesem Bärenmarkt bisher nur bis zu seiner BEV-Linie von -15% nach unten durchgebrochen ist, bedeutet nichts. Bärenmärkte sind keine Sache, kein Substantiv. Bärenmärkte sind eine Handlung, ein Verb. Und Verben wie Bärenmärkte brauchen Zeit, um sich vollständig auszudrücken.Ein Punkt, der dafür spricht, dass der derzeitige Marktrückgang das Anfangsstadium eines Bärenmarktes ist, ist die Tatsache, dass der Dow Jones wieder einmal Tage mit extremer Volatilität erlebt; Dow Jones 2%-Tage. An diesen Tagen bewegt sich der Dow Jones um +/- 2% oder mehr gegenüber dem Schlusskurs des Vortages. Dies und die Tatsache, dass die NYSE auch Tage mit extremer Marktbreite erlebt, oder NYSE 70% A-D Tage.In der letzten Woche verzeichnete der Dow Jones in Herr Bärs Report Card unten am Montag und Dienstag 2%. Die NYSE verzeichnete am Dienstag einen A-D-Tag von 70% und kam am Montag bis auf 1% an das gleiche Ergebnis heran (-69,08%).Solche extremen Marktereignisse sind in Bullenmärkten selten. Von einem zum nächsten können Jahre vergehen. Die Tatsache, dass wir seit Anfang April zwölf solcher Ereignisse in weniger als einem Monat erlebt haben, spricht jedoch dafür, dass wir uns in der Anfangsphase eines Bärenmarktes befinden. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um zu verkaufen und nicht zu kaufen, was die Wall Street der Öffentlichkeit anbietet.