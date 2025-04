Februar 2025 war ein sehr guter Monat für US-Staatsanleihen

Das US-Finanzministerium veröffentlichte kürzlich Daten zu den Beständen an US-Staatsanleihen im Februar 2025. Im zweiten Monat des Jahres haben die Käufe von Staatsanleihen deutlich zugenommen. Japan behielt dabei auch weiterhin seinen ersten Platz mit 1.125,9 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Januar hat Japan damit 46,6 Milliarden Dollar gekauft. Im Jahresvergleich ergab sich nun ein Minus von 21,7 Milliarden Dollar.An zweiter Stelle lag erneut China mit 784,3 Milliarden Dollar. Damit kaufte auch China Anleihen und steigerte seine Positionen um 23,5 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich ging Chinas Position um 36,9 Milliarden Dollar zurück.Auch auf dem dritten Platz gab es keine Veränderungen. Hier liegt nach wie vor das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 750,3 Milliarden Dollar. Das Vereinigte Königreich hat also 10,1 Milliarden Dollar gekauft. Im Februar 2024 lagen sie bei 711,5 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 38,8 Milliarden Dollar entspricht.Insgesamt verzeichneten nur drei der aufgeführten Länder ein Minus, die Schweiz, Saudi Arabien und Deutschland. Der Gesamtbestand der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen stieg auf 8.817,2 Milliarden Dollar an. Einen Monat zuvor waren es 8.527 Milliarden gewesen. Das entspricht einem Zufluss von 290,2 Milliarden Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug die Gesamtsumme 7.999,3 Milliarden Dollar, was einem Jahreszuwachs von 817,9 Milliarden Dollar entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de