Tether Gold von 7,7 Tonnen Gold gedeckt

Der Stablecoin-Riese Tether hat insgesamt mehr als 7,7 Tonnen physisches Gold angehäuft, um seinen tokenisierten Vermögenswert Tether Gold (XAU₮) zu besichern. Tether gab dies in einem Zertifizierungsbericht bekannt, dem ersten, den das Unternehmen für Tether Gold veröffentlicht hat. Dem Bericht zufolge hält der Emittent von Tether derzeit reines Gold als Reserve für jeden im Umlauf befindlichen XAU₮-Token, heißt es bei crypto.news . Zum Zeitpunkt des Berichts hielt das Unternehmen 246.523,33 Unzen Gold, insgesamt mehr als 7,7 Tonnen. Die Veröffentlichung des Zertifikats erfolgt im Anschluss an die Gründung des Hauptsitzes von Tether in El Salvador.In einem Kommentar sagte Paolo Ardoino, CEO von Tether, dass das tokenisierte Goldprodukt bemerkenswert an Zugkraft gewonnen habe, einschließlich eines signifikanten Wachstums im ersten Quartal 2025. Ardoino geht davon aus, dass Tether Gold weiter wachsen wird, da die Nachfrage in den Schwellenländern steigt. Er erwartet auch, dass neue Börsennotierungen für XAU₮ die Akzeptanz weiter erhöhen werden, da Gold als Wertaufbewahrungsmittel eine größere Widerstandsfähigkeit zeigt.Der Tether-Chef fügte hinzu: "Mit XAU₮ bieten wir den Nutzern die Möglichkeit, auf die Sicherheit von physischem Gold in digitaler Form zuzugreifen – sicher, leicht übertragbar und 1:1 durch Goldreserven gedeckt. Dies ist Teil unseres umfassenderen Engagements, Finanzinstrumente zu entwickeln, die das Beste traditioneller Vermögenswerte mit der Effizienz der Blockchain-Technologie verbinden."Trotz dieses massiven Anstiegs des Goldpreises sieht Tether Bitcoin als "die zukunftsträchtigste Wahl für das digitale Zeitalter". Die Marktkapitalisierung von XAU₮ lag laut crypto.news am 28. April bei über 770 Millionen US-Dollar, während der Preis des Tokens bei rund 3.300 US-Dollar lag und damit die Entwicklung des Goldpreises widerspiegelte. Der Token erreichte am 21. April 2025 ein Allzeithoch von 3.423 $.© Redaktion GoldSeiten.de