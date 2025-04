Sierra Madre Gold and Silver beginnt mit dem Abbau in Coloso und erweitert den Bergbaubetrieb

Vancouver, 29. April 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Untertageabbaus in der Mine Coloso bekannt zu geben, die sich innerhalb des produzierenden Guitarra-Komplexes im mexikanischen Bundesstaat Mexiko befindet.Die Silber-Gold-Mine Coloso befindet sich 4 Kilometer nordwestlich der Aufbereitungsanlage Guitarra. Coloso wurde von First Majestic Silver von 2014 bis 2018 entwickelt und abgebaut. Die Mine verfügt über 12 Kilometer untertägige Abbaustrecken. Diese Erschließung unter Tage hat es Sierra Madre ermöglicht, die Mine Coloso mit minimalen Vorproduktionsausgaben und sieben Monate vor dem Zeitplan wieder in Betrieb zu nehmen.Greg Liller, Chief Operating Officer, kommentiert: Dies ist ein weiterer Meilenstein bei der Wiederinbetriebnahme des Minenkomplexes Guitarra. Die geschätzten Ressourcengehalte von Coloso sind im Vergleich zu den Erzgängen von Guitarra durchschnittlich 1,7-mal höher in Silber und 1,2-mal höher in Gold. Da die Mächtigkeit der Gänge von weniger als 1 Meter bis zu mehr als 2 Metern variiert, werden beim Hochfahren der Mine verschiedene Abbaumethoden und Sprengtechniken zum Einsatz kommen, um die beste Kombination aus den Kosten der Abbaumethode und der Verwässerung des Gehalts zu ermitteln.Herr Liller fuhr fort: In Verbindung mit der Aufbereitung des Coloso-Materials hat das Unternehmen einen diplomierten Metallurgen mit umfassender Flotationserfahrung als Leiter der Aufbereitungsanlage eingestellt. Ihr Ziel wird es sein, das beste Verhältnis von Coloso zu Guitarra-Mühlenbeschickungsmaterial zu bestimmen, um einen maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. Während des Hochlaufs des Coloso-Abbaus werden verschiedene Mischungsverhältnisse für die Mühlenbeschickung getestet, um die besten Gewinnungsverfahren zu ermitteln.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79415/29042025_EN_SM_Coloso_DE_PRcom.001.pngAbbildung 1: Abschnitte der Mine ColosoDer Abbau im Gangsystem Jessica hat begonnen und das Auffahren der Strosse im System Joya Larga ist im Gange. Der Betrieb hat mit einer Rate von 50 Tonnen pro Tag an mineralisiertem Material begonnen und wird bis zum Jahresende auf 150 Tonnen pro Tag ansteigen; diese Tonnagen würden einen Teil der Mühlenbeschickung ersetzen, die derzeit von der Mine Guitarra bezogen wird, während die Aufbereitungsanlage weiterhin mit einer Rate von 500 Tonnen pro Tag arbeitet.Der durchschnittliche angezeigte Gehalt der Ressourcenschätzung 2023 von Coloso beträgt 221 g/t Silber und 1,61 g/t Gold (432.000 Tonnen Material in der Kategorie angedeutet mit einem Gehalt von 221 g/t Silber und 1,61 g/t Gold), verglichen mit den Durchschnittsgehalten des Erzganges Guitarra von 123 g/t Silber und 1,25 g/t Gold (1.649.000 Tonnen Material in der Kategorie angedeutet mit einem Gehalt von 123 g/t Silber und 1,25 g/t Gold). Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 15. Dezember 2023https://sierramadregoldandsilver.com/read/auto-news-1702685145 und der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung für La Guitarra)1. Für die Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (CIM) herangezogen.2. In den Ressourcenmodellen für 2023 wurden nominale Cut-off-Gehalte verwendet, die auf Abbau- und Aufbereitungskosten von 50 US$ für den Firstenbau mit Versatz (Cut and Fill Mining) und 38 US$ pro Tonne für den Langlochabbau basieren.3. Eine gewinnbringende Nettogewinnung von 70 % (historische Anlagengewinnung plus Rückstellung für Verhüttungsabzüge, Raffinierungskosten und Konzentrattransport).4. Silberpreis von 22 US$ und einem Goldpreis von 1700 US$ sowie einem Gold-Silber-Verhältnis von 77,27:1.5. Die Proben wurden mit 825 g/t für Silber und 6,55 g/t für Gold gedeckelt.6. Variabler Cut-off nach Lagerstättea. Nazareno und Coloso - Blockmodell 135 g/t AgÄq Cut-Off-Gehalt (COG) und 1 m minimale wahre Mächtigkeitb. Guitarra - Polygonal-Schätzungen 135 g/t AgÄq COG und eine horizontale Mindestbreite von 1 mc. Los Angeles - Blockmodell Langlochabbau 90 g/t AgÄq COGd. Mina De Agua - East District Polygonal-Schätzung 135 g/t AgEq COG oder 90 g/t AgEq COG und > 2 m horizontale Breitee. Für die Aufbereitungsrückstände (Tailings) wurde ein COG von 30 g/t AgÄq verwendet.7. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit. Beim Addieren der Zahlen kann es zu rundungsbedingten Differenzen kommen.8. Die angedeutete Ressource umfasst 3,84 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 220 AgÄq (146 g/t Ag und 0,96 g/t Au) und die vermutete Ressource umfasst 4,11 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 153 AgÄq (113 g/t Ag und 0,52 g/t Au). Beim Addieren der Zahlen kann es zu rundungsbedingten Differenzen kommen.9. Die Schätzung der Mineralressourcen kann wesentlich beeinflusst werden durch: Annahmen zu Metallpreisen und Wechselkursen; Änderungen der lokalen Interpretationen der Mineralisierungsgeometrie und -kontinuität; Änderungen der Gehaltsdeckelung, der Dichte und der Domänenzuordnung; Änderungen der geotechnischen, bergbaulichen und metallurgischen Gewinnungsannahmen; die Fähigkeit, Umwelt- und andere behördliche Genehmigungen aufrechtzuerhalten und die Fähigkeit, die soziale Betriebsgenehmigung aufrechtzuerhalten10. Die Ressourcenschätzung 2023 wurde von David Thomas, P.Geo. und Q.P., und Cristian Garcia, P.Eng. und QP, von TechSer in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt. David Thomas und Cristian Garcia sind unabhängige qualifizierte Personen (QPs) gemäß National Instrument 43-101. Der technische Bericht mit dem Titel NI 43-101 - La Guitarra Technical Report, La Guitarra Mineral Resource Estimate, Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de Mexico, Mexico, wurde in Übereinstimmung mit den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt und ist auf dem SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar.Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.Im Namen des Board of Directors von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. "Alexander Langer"Alexander Langer, President, Chief Executive Officer und Director Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. 