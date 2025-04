Es kommt knüppeldick (innerhalb von Wochen?!)

Spanien und Portugal wurden von einem totalen Stromausfall heimgesucht und die Ursachensuche hält an. Atmosphärisches Phänomen, Testlauf für mehr oder schlicht Netzversagen aufgrund der nicht tragbaren "Energiewende"? Es gibt Expertenmeinungen, die den "Zappelstrom" für den Ausfall verantwortlich machen. Auch Deutschland ist hochgradig gefährdet.Die US-Importe aus China gehen drastisch zurück und Versorgungsengpässe sind nur eine Frage der Zeit. Gleichzeitig müssen in China Fabriken schließen und unverkaufte Waren stapeln sich. Mittelfristig werden so die Preise für alle steigen!Die Atomgespräche mit dem Iran werden durch einen schweren Angriff auf einen Containerhafen mit zahlreichen Toten belastet und auch zwischen Indien und Pakistan gärt es gewaltig. Große Ereignisse liegen in der Luft und vor dem Hintergrund ist die Stärke des Goldpreises nur zu verständlich.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)