Gold - Ist ein zweiter Einbruch unvermeidlich?

Direkt nach dem Ausbruch über die obere Begrenzungslinie der ohnehin steilen Rally beschleunigte sich der Anstieg beim Goldpreis Mitte April ein weiteres Mal. In der Spitze erreichte man das Kursziel bei 3.470 USD und ein neues Allzeithoch bei 3.499 USD. Dort sorgten starke Verkäufe für den Beginn einer Korrekturwelle, die nach einem Tief bei 3.254 USD in eine volatile, dreiecksförmige Konsolidierung überging. Ausbruchsversuche auf der Oberseite scheiterten und so setzt Gold aktuell wieder in Richtung der Monatstiefs zurück.Die Bullen besitzen eine Restchance, die laufende Konsolidierung doch noch in Trendrichtung aufzulösen und der zweiten Verkaufswelle zu entgehen. Dafür muss allerdings ein Ausbruch über die Zwischenhochs bei 3.352 USD und 3.370 USD gelingen. Ein Sprung über 3.383 USD würde die Rallyfortsetzung bestätigen und einen Anstieg bis 3.436 USD und das Allzeithoch ermöglichen.Unter normalen Umständen ist aber ein Abverkauf unter 3.254 USD wesentlich plausibler. In einem bullischen Szenario würde bereits ein Rücksetzer bis 3.200 USD ausreichen, um die Korrektur abzuschließen und den Aufwärtstrend zu reaktivieren. Andernfalls käme es bei einem Bruch der 3.167-USD-Marke ausgehend von 3.120 USD zu einer weiteren großen Aufwärtstrendphase.Grundsätzlich kann man aber schon jetzt festhalten, dass ein Verbleib über der zentralen Unterstützung bei 3.167 USD für die Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 3.545 und 3.565 USD spräche. Unterhalb des Supports wäre der gesamte Aufwärtstrend seit Dezember empfindlich getroffen und nach einer Erholungsphase mit dem Beginn einer großen, mehrmonatigen Korrektur zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)