WGC: Goldtrends für das erste Quartal 2025

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte vor Kurzem seinen Bericht "Gold Demand Trends" zu den Angebots- und Nachfragetrends von Gold für das erste Quartal 2025. Aus diesem geht hervor, dass die Goldnachfrage im diesjährigen Märzquartal unter Berücksichtigung der OTC-Käufe im Jahresvergleich um 1% auf 1.206 Tonnen stieg und damit das stärkste erste Quartal seit 2016 war.Die weltweite Schmucknachfrage sank im Vergleich zum Vorjahresquartal merklich und belief sich auf 380,3 Tonnen, ein Rückgang von 21%.Die weltweite Investmentnachfrage ist im ersten Quartal im Jahresvergleich in die Höhe geschossen und um 170% gestiegen. Die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren stieg währenddessen in Q1 mit 325,4 Tonnen um 3% an.Entscheidend waren die starken Zuflüsse in den Gold-ETFs von 226,5 Tonnen, im Vergleich zu Abflüssen von 113 Tonnen in Q1 2024. Gold-ETFs erlebten somit das stärkste Wachstum seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022.Die Zentralbanken traten erneut als Nettokäufer von Gold in Erscheinung, jedoch mit schwächeren Zahlen als noch im Vorjahr. Die Käufe der Notenbanken erreichten netto 243,7 Tonnen. Vergleichen mit Q1 2024 ergab sich ein Rückgang von 21%.Die Goldnachfrage im industriellen Sektor blieb mit 80,5 Tonnen im Vergleich zum Vorjahresquartal vor allem aufgrund von Zollängsten unverändert. Einzig der Elektronikbereich verzeichnete ein Wachstum, mit einem Anstieg von 2% auf 67 Tonnen.Das Gesamtgoldangebot stieg in Q1 im Jahresvergleich um 1% an und belief sich auf 1.206 Tonnen. Die Minenproduktion machte davon 855,7 Tonnen aus, weniger als 1% mehr als im Vorjahreszeitraum.Die Menge recycelten Goldes ging derweil um 1% zurück und lag bei 345,3 Tonnen.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de