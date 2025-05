Rekordgoldpreise halten Chinas Kupferhütten trotz Verlusten in Schwung

Die chinesische Kupferverhüttungsindustrie steht vor großen Herausforderungen, da immer mehr Schmelzöfen um das begrenzte Konzentratangebot konkurrieren, berichtet Reuters . Trotz eines Anstiegs der Verhüttungskapazität um 25% seit 2021 und eines erwarteten Anstiegs um 10% in diesem Jahr kämpft die Branche mit negativen Konzentratbehandlungs- und Raffinierlöhne (TC/RC).Diese Löhne sind auf ein Rekordtief gefallen, der Index lag im April bei -34,71 $ pro Tonne, was auf eine weit verbreitete finanzielle Anspannung in der gesamten Branche hindeute. Negative TC/RC bedeuten, dass die Hütten die Bergleute oder Händler für die Verarbeitung des Konzentrats zu Metall bezahlen müssen, d.h. sie bezahlen ihre Kunden, erklärt Reuters.Trotz dieser ungünstigen Bedingungen sei es unwahrscheinlich, dass die Hütten ihre Produktion wesentlich drosseln werden, was zum Teil auf die hohen Preise für Nebenprodukte wie Gold und Schwefel zurückzuführen sei. Die Rekordpreise für Gold tragen dazu bei, die Verluste aus den negativen TC/RCs auszugleichen. Kleinere, ältere Hütten, die nicht über moderne Technologien zur Gewinnung wertvoller Nebenprodukte verfügen, könnten in Schwierigkeiten geraten und schließen oder ihre Produktion drosseln.Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren die Analysten von Mysteel einen Anstieg der raffinierten Kupferproduktion um 10% in diesem Jahr, unterstützt durch den massiven Ausbau der Verhüttungskapazitäten in China, die voraussichtlich 12,78 Mio. Tonnen erreichen werden – ein Anstieg um 8% gegenüber dem Vorjahr.Offizielle Daten zeigen, dass die chinesische Produktion von raffiniertem Kupfer im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 0,5% gesunken ist, was trotz des anhaltenden Drucks durch negative TC/RCs und knappe Konzentratlieferungen ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit sei.© Redaktion GoldSeiten.de