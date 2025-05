Gold - Korrektur schon überstanden? Startet bereits die nächste Rally?

Die große Korrektur nach dem Allzeithoch bei 3.499 USD setzte sich in den letzten Tagen mit neuer Dynamik fort und sorgte für den erwarteten Einbruch unter 3.254 USD. In der Spitze führte diese zweite große Abwärtswelle exakt bis an das anvisierte Zielniveau bei 3.200 USD und bewies damit, dass am Zwischenhoch bei 3.352 USD der zweite Abwärtsmove eingesetzt hatte. Aktuell läuft ein Pullback an die frühere Unterstützung bei 3.254 USD. Aus diesem an sich bärischen Anstieg könnte schon der erste bullische Konter entstehen:Die Verkäufer dürften im Bereich von 3.254 USD nachlegen und den nächsten Rücksetzer bis 3.200 USD starten. An der zentralen Zielmarke könnte der Abwärtstrend bereits frühzeitig enden (bzw. unter Umständen schon gestern geendet haben) und in eine Erholung bis 3.298 USD übergehen. Kurse über der Marke hätten das erste prozyklische Kaufsignal und einen Anstieg bis 3.352 USD zur Folge.Wird der Ausgangspunkt der zweiten Verkaufswelle überschritten, wäre auch die Korrektur sehr wahrscheinlich gestoppt und ein Aufwärtsimpuls bis 3.438 USD zu erwarten. Bei einem Anstieg über diese Marke wäre später nicht nur der nächste Rallyschub an das Kursziel bei 3.470 und das Allzeithoch bei 3.499 USD wahrscheinlich, sondern auch ein neues Rekordhoch bei rund 3.545 USD.Scheitern die Bullen dagegen an den Kursbarrieren bei 3.254 bzw. 3.298 USD, dürfte wie geschrieben der nächste Rücklauf bis 3.200 USD folgen. Abgaben unter 3.200 USD würden die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 3.167 USD und darunter auf 3.105 USD bis 3.120 USD einleiten. Auch hier wäre eine vorzeitige Beendigung der Verkaufswelle beim früheren Rekordhoch bei 3.167 USD denkbar, zumal dort eine markante Unterstützung, das 61,8%-Retracement der Rally von 2.956 bis 3.499 USD und ein kurzfristiges Abwärtsziel zusammentreffen. Unter 3.167 USD könnte man bei 3.120 USD auf das Ende der Korrekturphase spekulieren.Letztlich sind erst Kurse unter 3.100 USD ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine langfristige Trendwende zu Gunsten fallender Kurse gestartet wurde. In der Folge müsste man sich allerdings auch auf einen mehrwöchigen Kurseinbruch bis 2.956 und 2.830 USD einstellen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)