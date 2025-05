Technische Korrektur oder gezielte Intervention am Goldmarkt?

Eine nächste wichtige Unterstützung liegt bei 3.150 $

Trotz der schwierigen Marktlage hatten wir nahezu perfekte Kauf- und Verkaufssignale bei Gold in Euro in diesem Jahr

Seitdem der Goldpreis in der Vorwoche ein neues Allzeithoch erreicht hatte, steht er unter Druck und setzt seine Abwärtsdynamik fort. Dass die starke Korrektur genau bei 3.500 US-Dollar einsetzte, dürfte womöglich auf eine Intervention der Notenbanken sowie des Plunge Protection Teams (PPT) zurückzuführen sein, mit dem Ziel, das Momentum zu brechen, da sich die Rallye ansonsten rasch bis auf 4.000 US-Dollar hätte fortsetzen können.Vergangene Woche wurde die nächste wichtige Unterstützungszone bei 3.200 US-Dollar getestet, woraufhin sich der Preis bis zum Wochenschluss leicht auf 3.240 US-Dollar erholen konnte. Zusätzlich sorgten jüngste Aussagen von Präsident Trump über mögliche Zollverhandlungen mit China für Optimismus an den Märkten. Dies stützte die Aktienmärkte und führte gleichzeitig zu Gewinnmitnahmen beim Gold, dessen Preis in diesem Jahr in der Spitze bereits um 33% gestiegen war, nachdem er bereits im Vorjahr um 27% zugelegt hatte.Geht man davon aus, dass die Notenbanken den Goldpreis zumindest kurzfristig ausbremsen wollen, dürfte sich die Korrektur in den kommenden Handelstagen fortsetzen. Bei 3.150 $ läge die nächste Unterstützung am mittelfristigen Aufwärtstrend, wobei auch dort die Bullen mit einem Unterschreiten dieser Marke enttäuscht werden müssen, wenn man eine sofortige Wiederaufnahme der Rallye verhindern und Unsicherheit über die weitere Preisentwicklung bei den Marktteilnehmern schüren will.Der Goldpreis in Euro konnte vorletzte Woche kurzzeitig die Marke von 3.000 Euro überschreiten, bevor er am Freitag, vermutlich infolge einer Intervention, wieder auf 2.868 Euro zurückfiel. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass im Rahmen einer fortgesetzten Korrektur noch Spielraum bis etwa 2.760 Euro besteht. Der Chart illustriert zudem die Kauf- und Verkaufssignale meines Premium-Researchs auf www.blaschzokresearch.ch, die sich, trotz der aktuell sehr unübersichtlichen Marktlage, als sehr präzise bestätigt haben.Sollten wir aktuell tatsächlich eine Manipulation des Goldmarktes beobachten, wäre zu erwarten, dass gezielt versucht wird, zentrale Unterstützungszonen und Aufwärtstrends zu brechen. In einem solchen Szenario könnte sich die Korrektur sogar bis in den Bereich von 2.660 bis 2.600 Euro ausdehnen. Eine Erholung des US-Dollars sowie eine Gegenbewegung des zuletzt deutlich gestiegenen Euros dürften dieses Korrekturpotenzial jedoch begrenzen. Im genannten Zielbereich könnte sich somit eine vielversprechende antizyklische Kaufgelegenheit auf mittelfristige Sicht ergeben.Vom chinesischen Markt ging zuletzt keine Unterstützung für den Goldpreis aus. Im Gegenteil, in der vergangenen Woche kam es zu rekordverdächtigen Abverkäufen durch chinesische Investoren. Der Einfluss Chinas auf den Goldpreis ist inzwischen deutlich spürbar und sollte nicht unterschätzt werden. Die US-amerikanische Comex (Commodity Exchange) verliert damit zunehmend an Bedeutung in der Preisbildung, auch wenn sie auf absehbare Zeit wohl weiterhin eine dominierende Rolle spielen dürfte.Trotz dieser belastenden Faktoren ist die Stabilität des Goldpreises auf dem aktuell hohen Niveau bemerkenswert. Einerseits wurde der starke Anstieg seit Mitte April durch Rekordzuflüsse in chinesische Gold-ETFs gestützt, die zur Stabilisierung des Preises um die Marke von 3.300 US-Dollar je Feinunze beigetragen haben.Andererseits verzeichneten die USA seit November 2024 einen ungewöhnlich hohen Zufluss von physischem Gold in Höhe von rund 19 Millionen Unzen. Dies war ein wesentlicher Treiber der Rallye der vergangenen Monate bis auf 3.500 US-Dollar. Wer hinter diesen Käufen steht, ist nach wie vor unklar. Da zuletzt offenbar zu jedem Preis und nicht marktorientiert gekauft wurde, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Käufer der vergangenen Monate um die US-Regierung selbst handeln könnte. Diese musste möglicherweise fehlende Bestände auffüllen, da eine potenzielle Prüfung der Goldreserven in Fort Knox zur Debatte stand.Bemerkenswert und eindeutig bullisch für den Goldpreis ist, dass die US-Terminmarktdaten weiterhin ein Defizit am physischen Markt offenbaren. Zum Stichtag der Datenerhebung stieg der Goldpreis gegenüber der Vorwoche deutlich um 145 US-Dollar, obwohl Spekulanten 30.000 Kontrakte auf der Short-Seite eingingen. Diese Entwicklung ist außergewöhnlich. Ein derart starker und wiederholter Preisanstieg trotz massiven Aufbaus von Short-Positionen durch Spekulanten wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht beobachtet.Der jüngste Rücksetzer, vermutlich ausgelöst durch eine Intervention der Notenbanken, führte dazu, dass Spekulanten ihre Short-Positionen weiter ausbauten. Gleichzeitig traten im Hintergrund große Käufer am physischen Markt auf, die den Rücksetzer gezielt für den Einstieg nutzten.Sollte es in den nächsten ein bis zwei Wochen zu einem weiteren Rücksetzer kommen, beispielsweise unter die Marke von 3.000 US-Dollar, und verbessern sich die COT-Daten weiterhin in diesem Tempo, dann könnte sich daraus eine klare antizyklische Kaufgelegenheit ergeben. In diesem Fall wären Kursziele im Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze innerhalb weniger Monate denkbar.