SPDR: Bestände mit zögerlichem Rückgang in KW 18

Die vergangene 18. Kalenderwoche war erneut von einem Hin und Her bei den Beständen des weltgrößten Gold-ETF, dem SPDR Gold Trust, geprägt. Die Abflüsse überwogen und die Woche endete mit einem Minus, wenn auch nicht so verheerend wie in der Vorwoche.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 944,26 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 946,27 Tonnen gewesen. Am Montag blieben die Bestände zunächst unverändert und stiegen am Dienstag sogar leicht um 0,86 Tonnen an. Es folgte am Dienstag ein Abfluss von 2,87 Tonnen, während am Mittwoch wieder 1,15 Tonnen hinzukamen. Diese 1,15 Tonnen flossen dann am Freitag wieder ab und die Woche endete mit einem Minus von 2,01 Tonnen gegenüber der Vorwoche.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 28. April: 946,27 Tonnen• 29. April: 947,13 Tonnen• 30. April: 944,26 Tonnen• 01. Mai: 945,41 Tonnen• 02. Mai: 944,26 Tonnen