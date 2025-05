Goldpreis: Anleger blicken auf US-China-Handelsgespräche & Fed-Entscheidung

Der Goldpreis stieg am Montag im asiatischen Handel, da ein schwächerer Dollar für Unterstützung sorgte, obwohl die Gewinne durch Optimismus hinsichtlich möglicher Handelsgespräche zwischen den USA und China und die Vorsicht der Anleger im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Ende der Woche gedämpft wurden, schreibt Investing.com . Diese bescheidene Erholung folgt auf einen Rückgang von 2% in der vergangenen Woche, der durch die zunehmende Risikobereitschaft an den globalen Märkten angesichts der Anzeichen für eine Entspannung der Handelskonflikte zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ausgelöst wurde.China erklärte am Freitag, es prüfe die Möglichkeit von Handelsgesprächen mit den USA und sagte, jeder Dialog müsse auf Aufrichtigkeit und der Abschaffung einseitiger Zölle basieren. Chinesischen Medienberichten zufolge hat die Trump-Administration in der vergangenen Woche auch China kontaktiert, um Handelsgespräche aufzunehmen. Die Hoffnung auf einen Dialog über die Handelsspannungen hat einige Ängste an den Märkten gemildert und die unmittelbare Attraktivität von sicheren Häfen wie Gold verringert, heißt es.Auch im Vorfeld der Fed-Sitzung Ende dieser Woche sind die Anleger vorsichtig. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinssätze unverändert lässt, da die Entscheidungsträger eine vorsichtige Haltung einnehmen, um die Auswirkungen von Trumps Zöllen auf die Inflation abzuschätzen. Die Entscheidung fällt inmitten anhaltender Spannungen zwischen Präsident Trump und der Federal Reserve, da der Präsident weiterhin Druck auf die Zentralbank ausübt, die Zinsen zu senken.© Redaktion GoldSeiten.de