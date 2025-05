Perth Mint: 225. Jahrestag der australischen Proklamationsmünzen

Die Perth Mint feiert den 225. Jahrestag der Australian Proclamation Coins mit der Ausgabe der Pillar Dollar 2025 1 Unze und ¼ Unze Goldmünze und der 1 Unze Silbermünze. Diese Münzen, die auf ein Edikt von Gouverneur King aus dem Jahr 1800 zur Lösung einer Währungskrise in der Kolonie New South Wales zurückgehen, sind für die frühe Geldgeschichte Australiens von großer Bedeutung. Die Münzen werden in Proof-Qualität aus 99.99% Gold bzw. Silber gefertigt und sind auf 200 bzw. 750 und 5.000 Stück limitiert.Die Rückseite der Münze ist eine Hommage an den spanischen Pillar Dollar, auch bekannt als Peso oder "Achtelstück". Unter der Inschrift "VTRAQUE" (beide sind eins) zeigt die Münze die spanische Krone und zwei Halbkugeln, die die Alte und die Neue Welt repräsentieren. Umgeben sind diese Elemente von Darstellungen der Säulen des Herkules, die beide von spiralförmigen Bannern mit der Aufschrift "PLVS VLTRA" (immer weiter) umgeben sind. Das Münzbild enthält das einzigartige Münzzeichen "Mo", das auf die Herkunft der Münze aus Mexiko-Stadt hinweist. Dieses Gestaltungselement ist eine Hommage an die Tradition der Münzen des spanischen Weltreichs, die mit einem eindeutigen Münzzeichen versehen waren, das den Prägeort angab. Außerdem ist auf der Rückseite die Jahreszahl 2025 zu sehen.Die Vorderseite der Münzen zeigt das Dan Thorne-Bildnis des König Charles III. und den Nennwert.© Redaktion GoldSeiten.de