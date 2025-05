Black Iron beglückwünscht die USA und die Ukraine zu ihrem Rohstoffabkommen

- Die USA und die Ukraine haben ein wegweisendes Abkommen zur gemeinsamen Erschließung der riesigen ukrainischen Bodenschätze geschlossen.- Black Iron (TSX:BKI) entwickelt das am weitesten fortgeschrittene Projekt in Richtung Bau in der Ukraine.- Der erfolgreiche Bau und Betrieb durch Black Iron wird einen Entwicklungsfahrplan für Investitionen im Rahmen des Rohstoffabkommens zwischen den USA und der Ukraine schaffen.TORONTO, 5. Mai 2025 - Black Iron Inc. (Black Iron oder das Unternehmen) (TSX: BKI) (OTCPK: BKIRF) (FWB: BIN) beglückwünscht die Regierungen der Ukraine und der Vereinigten Staaten zur Unterzeichnung eines bahnbrechenden Abkommens über die gemeinsame Erschließung der riesigen ukrainischen Bodenschätze - ein strategischer Schritt, der den Wiederaufbau nach dem Krieg beschleunigen und die weltweite Abhängigkeit von Lieferketten feindlich gesinnter Länder verringern soll. Mit potenziell unerschlossenen Bodenschätzen im Wert von Billionen von Dollar und wachsender westlicher Unterstützung positioniert sich die Ukraine als künftiges Kraftzentrum im Sektor der kritischen Minerale. Eine Herausforderung besteht dabei darin, dass in der Ukraine seit der Sowjetära keine neue große Mine mehr errichtet wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79460/BlackIron_050525_DEPRCOM.001.jpegDas hochreine Eisenerzprojekt Shymanivske von Black Iron (das Projekt) ist eines der fortgeschrittensten Bergbauprojekte in der Ukraine und stand vor Kriegsausbruch im Jahr 2022 kurz vor dem Baubeginn. Als eines der am weitesten entwickelten großen Bergbauprojekte in der Ukraine wird das Projekt den Weg für künftige Investitionen im Rahmen des Rohstoffabkommens zwischen den USA und der Ukraine ebnen. Angesichts des Mangels an Unternehmen und Betreibern, die Erfahrung mit der Errichtung eines ukrainischen Bergbaubetriebs dieser Größenordnung haben, ist Black Iron gut aufgestellt, um sich nach Ende des Kriegs am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Die Planung und das Genehmigungsverfahrens für das Projekt sind bereits weit fortgeschritten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Zentralukraine (Kryvyi Rih), inmitten von sieben in Betrieb befindlichen Eisenerzminen mit institutioneller finanzieller Unterstützung. Das Projekt selbst wird von Anglo American, dem weltweit tätigen Bergbaukonzern, finanziell unterstützt, wie aus der zwischen dem Unternehmen und Anglo American abgeschlossenen Royalty-Investitions- und Abnahmevereinbarung hervorgeht (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. November 2024).Matt Simpson, CEO von Black Iron, sagt dazu: Hier geht es nicht nur um die Errichtung einer Mine - es geht um den Wiederaufbau eines Landes. Das Eisenerzprojekt Shymanivske wird während seiner Laufzeit voraussichtlich 1,2 Milliarden US$ an Entwicklungskapital bereitstellen und schätzungsweise 2,2 Milliarden US$ zur ukrainischen Wirtschaft beitragen. Es wird Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, neue innovative Technologien einführen, die industrielle Infrastruktur wiederbeleben und der Welt zeigen, dass die Ukraine für Handel und Wirtschaft geöffnet ist.Black Iron ist ein Eisenerzexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seines zu 100 % unternehmenseigenen Eisenerzprojekts Shymanivske in Kryviy Rih (Ukraine) befasst. Die vollständigen Einzelheiten der Mineralressourcen und der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeit des Projekts entnehmen Sie bitte dem NI 43-101-konformen Fachbericht mit dem Titel (Amended) Preliminary Economic Assessment of the Re-scoped Shymanivske Iron Ore Deposit mit Stichtag 21. November 2017, der im März 2020 im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurde. Das Projekt ist von fünf anderen in Betrieb befindlichen Minen umgeben, darunter YuGOK von Metinvest und der Eisenerzkomplex von ArcelorMittal. 