Übernahme in Australien

Heute eine weitere Übernahme bzw. ein Zusammenschluss von dem, was eigentlich auch zusammen gehört. Der Goldproduzent Gold Fields hat sich mit Gold Road (ASX: GOR) geeinigt und Aktionäre von Gold Road werden ca. 3,40 AUD je Aktie als Kaufpreis erhalten.Die beiden Unternehmen betreiben seit Jahren die Gruyere Gold Mine in Westaustralien in einem 50:50 Joint-Venture und diese Mine produziert ca. 350.000 Unzen Gold im Jahr. Im Jahr 2016 hat Gold Fields für diesen 50% Anteil 350 Millionen AUD bezahlt, jetzt zahlen sie für die restlichen 50% rund 3,7 Milliarden AUD, wobei Gold Road rund 1 Milliarde in Cash und Aktienpositionen hat.So viel sei dann auch gesagt, zur Logik der größeren Produzenten, wenn es um Übernahmen geht.Ich denke, dass ein Zusammenschluss/Übernahme von unserem Depotwert Vault Minerals (A40R9Y, ASX: VAU) mit Genesis Minerals (ASX: GMD) viel Sinn ergeben würde. Die Bewertung von VAULT bleibt sehr günstig.Vault Minerals kommt derzeit auf einen Börsenwert von ca. 3 Milliarden AUD (keine Schulden und 624 Millionen AUD in Cash!) bei einer Jahresproduktion von voraussichtlich 400.000 Unzen Gold. Dies entspricht einem Enterprise-Value von ca. 2,37 Milliarden AUD, bzw. rund 5.900 AUD je produzierter Unze p.a. Gold Fields bezahlt für Gold Road einen Enterprise-Value von ca. 2,7 Milliarden AUD für die Hälfte einer 350.000 Unzen p.a. Mine. Das sind über 15.000 AUD je produzierter Unze pro Jahr.Allein dieser Vergleich zeigt, wie viel Wert bei Vault noch vorhanden ist.Genesis Minerals kostet derzeit ca. 4,4 Milliarden AUD an der Börse und hat rund 350 Millionen AUD Cash. Die Firma will im laufenden Jahr (GJ-Ende Juni 2025) etwas über 200.000 Unzen Gold produzieren. Der Enterprise-Value je produzierter Unze auch hier bei satten 20.000 AUD.Würde man beide Unternehmen kombinieren, entstünde ein Produzent mit einer Jahresproduktion von über 600.000 Unzen Gold, der mit einem Börsenwert von 7,4 Milliarden AUD und einem Cash-Bestand von fast einer Milliarde AUD sensationell dastehen würde. Zudem würden sich rund um die King of the Hills Mine viele Synergien ergeben.Vielleicht ein Zufall oder auch nicht, Ausgold (A0YE9R, ASX: AUC) zog heute um 6,67% an. Das Unternehmen wäre ein schönes Übernahmeziel für einen der mittelgroßen Goldproduzenten:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.