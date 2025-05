Global Tactical Metals: Grenzwertüberschreitende Ergebnisse in der 2. Runde an Probenahmen

Probennummer Probenbeschreibung Ag (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm)

GM-2 18 cm Schlitzprobe (unter Tage) > 100 > 10000 >10000

GM-3 Gesteinsprobe (unter Tage) > 100 > 10000 >10000

GM-4 Schürfprobe (Halde an der Oberfläche) 18.2 5440 2560

GM-5 Schürfprobe (unter Tage) > 100 > 10000 >10000

GM-6 63 cm Schlitzprobe (unter Tage) > 100 > 10000 >10000

GM-7 61 cm Schlitzprobe (unter Tage) > 100 > 10000 >10000

GM-8 76 cm Schlitzprobe (unter Tage) > 100 > 10000 >10000

GM-10 Schürfprobe (unter dem Ausbiss) 29.6 2700 >10000

GM-11 48 cm Schlitzprobe (an der Oberfläche) 58.7 3860 5040

Toronto, 5. Mai 2025 - Global Tactical Metals Corp. (CSE: MONI) (FWB: A7F) (Global Tactical Metals oder das Unternehmen) freut sich, vielversprechende Ergebnisse aus der zweiten Runde an Probenahmen in der früher produzierenden Mine Green in Nevada bekanntzugeben. 7 der 10 Probenahmen ergaben grenzwertüberschreitende Werte für Antimon (Sb) und bestätigten ein hochgradiges Vorkommen kritischer Mineralien. Ausgewählte Proben ergaben außerdem grenzwertüberschreitende Gehalte für Silber (Ag) und Blei (Pb). Die mineralisierten Erzgänge in der Mine Green enthalten Jamesonit (Pb4FeSb6S14), sekundären Bindheimit (Pb2Sb2O6(O,OH)), Pyrit, Arsenopyrit und möglicherweise Boulangerit (Pb5Sb4S11).Diese zweite Probenrunde bestätigt das Vorhandensein polymetallischer Mineralisierung sowohl an der Oberfläche als auch in den historischen Gruben und unterstützt die Meinung des Unternehmens, dass die Mine Green ein starkes Potenzial für weitere Entwicklung bietet.Proben wurden von Halden an der Oberfläche neben historischen Bergbaugruben, exponierten Ausbissen und Stollen unter Tage genommen. Bemerkenswerterweise überschritten 70 % der Proben die obere Nachweisgrenze von 10.000 ppm für Antimon. Außerdem wurden erhöhte Werte für Silber und Blei verzeichnet.Grenzwertüberschreitende Proben werden zur Bestimmung ihrer tatsächlichen Metallwerte genauer analysiert.Diese Analyseergebnisse der frühen Phase sprechen für eingehendere Kartierung und systematische Beprobung der Liegenschaft.Alle Proben wurden vom beratenden Geologen des Unternehmens an die Einrichtung von Paragon Geochemical in Sparks, Nevada, geliefert. Alle Proben wurden auf 48 Elemente analysiert. Alle Elemente wurden mit der Methode 48MA-MS von Paragon Geochemical bestimmt, bei der es sich um einen Multi-Säuren-Aufschluss mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) handelt. Global Tactical Metals ist für sein QA/QC-Protokoll auf das Labor von Paragon Geochemical in Sparks, Nevada, angewiesen, da es sich um vorläufige Proben handelt, deren Anzahl begrenzt ist.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Global Tactical Metals Corp. wurden von Mark Smyk, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Smyk ist technischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).Global Tactical Metals Corp. konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralprojekten, die auf den Bedarf kritischer Rohstoffe in Nordamerika ausgerichtet sind. Das Unternehmen hält eine 100%-Beteiligung an der Liegenschaft St. Anthony, einem vielversprechenden Mineralvorkommen in Neufundland, Kanada, das in einer Region mit hohem mineralischen Potenzial liegt.Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Explorationsportfolio durch die Absteckung eines umfangreichen Landpakets im Township Darling im Südosten Ontarios - rund 300 km nordöstlich von Toronto - erheblich erweitert. Dieses Gebiet umfasst inzwischen über 1.400 Hektar und konzentriert sich auf die Exploration kritischer Mineralien, insbesondere Antimon, einem strategischen Element für die Bereiche erneuerbare Energien, Verteidigung und Elektronik.Ergänzend hat Global Tactical Metals Corp. seinen strategischen Fußabdruck in den Vereinigten Staaten durch die Absteckung der Mine Green, einem ehemals produzierenden Antimon-Vorkommen in Nevada, ausgeweitet und unterstreicht damit sein Engagement zur Sicherung kritischer Rohstoffquellen.Im Namen des Board of Directors Global Tactical Metals Corp. Kelly Abbott, Chief Executive OfficerTelefon: +1 877-892-7633Webseite: globaltacticalmetals.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie kann, sollte, erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, potenziell oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen und beinhalten unter anderem Aussagen zu: der Exploration und Entwicklung der Mineralprojekte des Unternehmens, einschließlich der Liegenschaft St. Anthony, der Claims in Ontario und der neu abgesteckten Mine Green; dem potenziellen Wert und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit dieser Mineralvorkommen; der steigenden Nachfrage nach Antimon und deren Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsprogramme durchzuführen, geologische Bewertungen vorzunehmen und seine Projekte in Richtung einer potenziellen Ressourcenentwicklung voranzutreiben.Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Mitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, unter anderem: der Fähigkeit des Unternehmens, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten erfolgreich durchzuführen, dem Zugang zu Finanzierung und Infrastruktur, behördlichen Genehmigungen sowie günstigen Marktbedingungen für kritische Mineralien.Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zu den möglichen Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen, behördlicher Zulassungen oder Finanzierungen; geologische oder technische Herausforderungen bei der Exploration und Förderung; Veränderungen in der Marktnachfrage oder bei Rohstoffpreisen; sowie unvorhergesehene umweltbezogene oder betriebliche Risiken.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die obige Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 