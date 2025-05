FTSE Russell: Das 60/40-Portfolio ist Geschichte

Ein aktueller Bericht von FTSE Russell argumentiert, dass Gold nicht mehr nur ein defensiver Vermögenswert ist, sondern ein strategisches Instrument, um die Komplexität der heutigen Weltwirtschaft zu bewältigen, heißt es bei Kitco News . Inmitten zunehmender Unsicherheit, Inflation und schwächelnder Anleihen- und Aktienmärkte habe sich Gold wieder als wichtiger neutraler Geldwert etabliert. Die Analysten schlagen vor, dass Anleger eine deutliche Umschichtung von einem traditionellen 60/40-Portfolio hin zu einer Verteilung von 60% globalen Aktien, 20% Anleihen und 20% Gold in Erwägung ziehen sollten.Diese vorgeschlagene Allokation hat in den letzten 15 Jahren im Vergleich zum traditionellen Portfolio eine hervorragende Performance und risikobereinigte Rendite erzielt, so der Bericht. Von 2010 bis heute habe das 60/20/20-Portfolio eine höhere annualisierte Rendite und Sharpe Ratio erzielt, obwohl die Gesamtvolatilität leicht zugenommen hat. Dies unterstreiche die Fähigkeit von Gold, die Renditeeffizienz zu verbessern und als wertvolle Ergänzung zu Multi-Asset-Strategien zu dienen, insbesondere wenn die traditionelle Absicherung durch Anleihen und Aktien weniger zuverlässig ist.Der Bericht weist auch darauf hin, dass Gold nach wie vor über ein erhebliches Aufwärtspotenzial verfügt, und verweist auf historische Perioden finanzieller Notlagen, in denen der Goldpreis deutlich stärker gestiegen ist als in jüngster Zeit. Die Käufe der Zentralbanken werden als einer der Hauptgründe für die aktuelle Rally genannt. Sie spiegeln den Wunsch wider, die Abhängigkeit von auf Dollar lautenden Vermögenswerten zu verringern und sich auf eine fragmentierte geopolitische und monetäre Landschaft vorzubereiten.Die Zentralbanken haben ihre Goldreserven kontinuierlich aufgestockt, was auf eine wachsende Präferenz für neutrale, nichtstaatliche Sicherheiten in ihren Portfolios hindeute. Das besondere Verhalten von Gold und seine geringe Korrelation mit anderen Vermögenswerten machen es laut FTSE Russell zu einer überzeugenden Portfolioabsicherung, insbesondere in Zeiten finanzieller Anspannung.© Redaktion GoldSeiten.de