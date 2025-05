Perth Mint: Neue Koala-Münzen der 'Beth Zaiken Collection'

Die Perth Mint präsentiert drei neue Münzen im Rahmen der 'Beth Zaiken Collection' mit dem Titel 'The Koala'. Darunter sind zwei neue Silbermünzen und eine Goldmünze, die in Proof-Qualität geprägt sind und ein besonders hohes Relief aufweisen. Die Silbermünzen bestehen aus 99,99% Feinsilber und sind in den Größen 2 Unzen und 10 Unzen erhältlich. Die 2-Unzen-Münzen sind auf 1.500 Stück und die 10-Unzen-Münzen auf 350 Stück limitiert. Die Goldmünze hat ein Gewicht von einer Unze aus 99,99 % Feingold und ist auf 250 Stück limitiert.Die Rückseite der Münze zeigt einen Koala, der auf einem Baum sitzt und fröhlich Eukalyptusblätter frisst. Gestaltet wurde der Koala von Beth Zaiken, eine professionelle Künstlerin und Illustratorin aus Minnesota. Als Hauptkünstlerin und leitende Wandmalerin für Blue Rhino Studio und Mitglied des Artist Infusion Program der United States Mint verfügt sie über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Gestaltung großformatiger Wandmalereien und Rekonstruktionen moderner und prähistorischer Tiere in traditionellen und digitalen Medien. Außerdem trägt die Rückseite das Münzzeichen 'P' der Perth Mint und die Jahreszahl 2025.Die Vorderseite zeigt das Dan Thorne-Bildnis des König Charles III. und den Nennwert.© Redaktion GoldSeiten.de