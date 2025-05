Klatsche für Merz & Öl-Finte?!

Friedrich Merz wurde im 1. Wahlgang nicht zum Kanzler gewählt, kein gutes Vorzeichen für ihn.China rutscht durch die US-Zölle immer weiter in die Krise und man hält sich mit Daten sehr zurück. Besonders stark soll es jetzt die Hersteller von E-Autos treffen, die fast ausschließlich US-Mikrochips verbauen.Die Houthi greifen den israelischen Flughafen Ben Gurion an und zeigen damit, daß hochentwickelte Abwehrsysteme durchdrungen werden können. Zufällig hat der Iran gerade eine Rakete getestet, die dazu ebenfalls in der Lage sein soll. Ein Angriff auf den Iran scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, was dem Ölpreis eine ganz andere Dynamik geben könnte.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)