Ölpreis (Brent): Entscheidende Hürde erreicht

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag deutlich aufwärts. Die Erholung konnte bis zur Hürde bei 63,49 USD ausgedehnt werden, bevor dort im späten Verlauf ein Rücksetzer startete.Die erhöhte Aufwärtsdynamik bietet die Chance, die Hürde bei 63,49-64,00 USD zu durchbrechen, was eine kleine Bodenbildung andeuten würde. Gelingt dies, eröffnet sich Spielraum in Richtung der 65,44 USD, später bis 68,69 USD. Aktuell muss aber noch einkalkuliert werden, dass ausgehend von dieser Hürde um 63,50 USD ein Pullback möglich wird. Ein Rutsch unter 62,50 USD könnte innerhalb der Seitwärtsbewegung der Vortage wieder stärker nach unten führen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)