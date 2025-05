Ten Sixty Four Ltd.: Quartalsbericht und Update

Ten Sixty hat vor einigen Tagen den Quartalsbericht per Ende März 2025 vorgelegt, so dass die Firma nun auch mit den Berichten auf dem neuesten Stand ist: Link Die Mine, an der Ten Sixty Four derzeit noch einen 40% Anteil hat, hat gut 12.000 Unzen Gold zu AISC von 2.006 USD produziert. Die Untertagearbeiten gingen weiter voran und insgesamt wurden seit Start 4,73 Kilometer an Tunneln für den neuen Zugang fertiggestellt:Der verfügbare Cash-Bestand wird mit 11,4 Millionen USD angegeben, Ende Dezember waren es noch 5,1 Millionen USD.Durch die sinnfreie Durchsetzung der 24 Monate-Regel wurde die Aktie von der ASX vom Handel suspendiert. Nur wenige Tage bevor das Unternehmen alle wichtigen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Handels erfüllt hat.Laut dem Quartalsbericht arbeitet das Unternehmen an der Behebung der Probleme und strebt eine Wiederzulassung an der ASX an. Die Gespräche laufen bereits:Wie mir einige Leser gestern mitgeteilt haben, hat ein Broker aus der Schweiz Aktionäre darüber informiert, dass die Aktie ohne Börsennotiz nicht mehr in den Depots bestehen bleiben können.Kunden stehen nun vor der Wahl, eine wertlose Ausbuchung vorzunehmen oder die Zertifikate per Post zu erhalten. Ganz klar ist die zweite Variante zu wählen, da die Aktien nicht wertlos sind oder die Firma insolvent ist. Es fehlt lediglich die Zulassung an einer Börse und daran arbeitet das Management.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.