Calibre Mining: Finanz- und Produktionsergebnisse für das 1. Quartal

Konsolidierte Ergebnisse (1)



Drei Monate zum

$'000 (außer Beträge pro Aktie und pro Unze) Jahresende

Q1 2025 Q4 2024 Q1 2024

Einnahmen $ 202,622$ 202,966$ 131,888

Umsatzkosten, einschließlich Abschreibungen und Amortisation $ $ (138,607) $ (102,631)

(123,3

22)

Ergebnis aus dem Minenbetrieb $ $ $

79,30 64,359 29,25

0 7

EBITDA(() (2)) $ $ $

83,22 73,456 26,479

6

Bereinigtes EBITDA(() (2)) $ $ $ 37,320

100,764 95,573

Reingewinn $ $ $

22,59 16,6 (3,63

9 61 6)

Bereinigtes Nettoergebnis(() (2)) $ $ $

40,1 38,55 5,58

37 0 7

Operativer Cashflow vor Betriebskapital(() (2)) $ $ $

55,0 127,587 62,86

74 2

Operativer Cashflow $ $ $

53,4 91,40 45,81

76 4 5

Investitionsausgaben (nachhaltig)(2) $ $ $

4 6,9 7,708

,605 40

Investitionsausgaben (Wachstum)(2) $ $ 125,485$ 68,149

121,2

06

Investitionsausgaben (Exploration) $ $ $

13, 13,985 7,70

494 7

Operative Ergebnisse

Produzierte Goldunzen 71,539 76,269 61,767

Verkaufte Goldunzen 71,545 76,252 61,778

Daten pro Unze

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis(() (2)) ($/oz) $ $ $

2,61 2,092

2,796 6

TCC ($/oz) (2) $ $ $

1,24 1,337

1,221 3

AISC ($/oz) (2) $ $ $

1,42 1,555

1,389 3

Gewichteter Durchschnittswert Anzahl der ausstehenden Aktien

Unverwässert (in Tausend) 848,747 838,038 653,855

Verwässert (in Tausend) 905,293 869,947 681,420

Daten pro Aktie

Ergebnis je Aktie - unverwässert $ $ $

0 (0.01

0.03 .02 )

Ergebnis je Aktie - voll verwässert $ $ $

0 (0.01

0.02 .02 )

Bereinigter Nettogewinn je Aktie - unverwässert(() (2)) $ $ $

0 0.0

0.05 .05 1

Operativer Cashflow vor Betriebskapital/Aktie(() (2)) $ $ $

0 0.1

0.06 .15 0

Operativer Cashflow je Aktie $ $ $

0 0.0

0.06 .11 7

Bilanzdaten (in Tausend, außer Verhältnis)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $ $ 131,093 $ 54,385

177,38

5

Bereinigte Nettoverschuldung(() (2)) $ $ 165,201 $ 241,454

164,67

0

Adj. Nettoverschuldung/Adj. EBITDA (LTM) Verhältnis(() (2) (,) (3)) $ $ $

0. 1.07

0.63 77

Drei Monate zum Jahresende

NICARAGUA Q1 2025 Q4 2024 Q1 2024

Gefördertes Erz (t) 522,710 796,789 534,788

Gemahlenes Erz (t) 585,576 617,415 531,011

Gehalt (g/t Au) 4.14 3.97 3.32

Wiederfindung (%) 90.6 89.1 91.6

Produziertes Gold (Unzen) 64,469 66,578 55,007

Verkauftes Gold (Unzen) 64,469 66,578 55,007



Drei Monate zum Jahresende

NEVADA

Q1 2025 Q4 2024 Q1 2024

Gefördertes Erz (t) 1,174,281 1,116,192 988,694

Erz auf der Laugungsfläche (t) 1,162,180 1,136,772 975,354

Gehalt (g/t Au) 0.31 0.36 0.37

Produziertes Gold (Unzen) 7,070 9,691 6,760

Verkauftes Gold (Unzen) 7,076 9,674 6,771



2025 LEITLINIEN



Q1 TATSÄCHLICH KONSOLIDIERT NICARAGUA NEUFUNDLAND NEVADA

Goldproduktion/Verkauf (Unzen) 71,539 230,000 - 280,000 200,000 - 250,000 K.A. 30,000 - 40,000

TCC ($/Unze)1 $1,221 $1,300 - $1,400 $1,200 - $1,300 K.A. $1,600 - $1,700

AISC ($/Unze)1 $1,389 $1,500 - $1,600 $1,400 - $1,500 K.A. $1,600 - $1,700

Wachstumskapital (Mio. $) $19 $70 - $80 $60 - $70 K.A. $5 - $10

Exploration (Mio. $) $13 $50 - $60 $25 - $30 $15 - $20 $5 - $10

Q1 2025

(in Tausend - außer Beträge pro Unze) Nicaragua Nevada Unternehmen Konsolidiert

Produktionskosten $-70,669 $ 10,900 $-- $-81,569

Abzüglich: Einnahmen aus Silber-Nebenprodukten (2,595) (0) - (2,595)

Lizenzgebühren und Produktionssteuern 7,578 805 - 8,383

Bargeldkosten insgesamt $-75,652 $ 11,705 $-- $-87,357



Zentrale und allgemeine Verwaltung - - 6,073 6,093

Aufstockung und Abschreibung von ARO 730 525 - 1,255

Nachhaltiges Kapital(() (1)) 4,465 140 - 4,605

Förderung der Exploration 82 - - 82

Gesamt AISC $-80,930 $ 12,370 $-6,073 $- 99,372



Verkaufte Goldunzen 64,469 7,076 - 71,545

Bargeldkosten insgesamt $-1,173 $-1,654 $-- $-1,221

AISC $-1,255 $-1,748 $-- $-1,389

1. Nachhaltige Kapitalausgaben sind in der Tabelle Wachstums- und nachhaltiges Kapital in der Q1 2025 MD&A aufgeführt.



Q4 2024

(in Tausend - außer Beträge pro Unze) Nicaragua Nevada Unternehmen Konsolidiert

Produktionskosten $-77,823 $ 13,325 $-- $-91,148

Abzüglich: Einnahmen aus Silber-Nebenprodukten (3,465) (28) - (3,493)

Lizenzgebühren und Produktionssteuern 5,924 1,211 - 7,135

Bargeldkosten insgesamt $-80,282 $ 14,508 $-- $-94,790



Zentrale und allgemeine Verwaltung - - 5,394 5,394

Aufstockung und Abschreibung von ARO 1,093 148 - 1,241

Nachhaltiges Kapital(() (1)) 6,634 306 - 6,940

Förderung der Exploration 167 - - 167

Gesamt AISC $-88,176 $ 14,962 $-5,394 $ 108,532



Verkaufte Goldunzen 66,578 9,674 - 76,252



Bargeldkosten insgesamt $-1,206 $-1,500 $-- $-1,243

AISC $-1,324 $-1,547 $-- $-1,423

1. Nachhaltige Kapitalausgaben sind in der Tabelle Wachstums- und nachhaltiges Kapital in der Q1 2025 MD&A aufgeführt.



Q1 2024

(in Tausend - außer Beträge pro Unze) Nicaragua Nevada Unternehmen Konsolidiert

Produktionskosten $-70,501 $ 9,646 $-- $-80,147

Abzüglich: Einnahmen aus Silber-Nebenprodukten (2,671) (7) - (2,678)

Lizenzgebühren und Produktionssteuern 4,193 560 - 4,753

Raffinerie, Transport und andere 366 37 - 403

Bargeldkosten insgesamt $-72,389 $ 10,236 $-- $-82,625

Zentrale und allgemeine Verwaltung - - 4,525 4,525

Aufstockung und Abschreibung von ARO 1,094 137 - 1,231

Nachhaltiges Kapital(() (1)) 7,411 297 - 7,708

Gesamt AISC $-80,894 $ 10,670 $-4,525 $-96,089



Verkaufte Goldunzen 55,007 6,771 - 61,778



Bargeldkosten insgesamt $-1,316 $-1,512 $-- $-1,337

AISC $-1,471 $-1,576 $-- $-1,555

Drei Monate zum Jahresende

31. März 2025 31. Dezember 2024 31. März 2024

Goldumsatz (in Tausend) $ 200,027 $- 199,473 $- 129,210

Verkaufte Unzen Gold 71,545 76,252 61,778

Durchschnittlicher realisierter Preis pro $ $- 2,616 $- 2,092

verkaufter Unze 2,796

(1)

Drei Monate zum Jahresende

(in Tausend - außer je Aktie) 31. März 2025 31. Dezember 2024 31. März 2024

Reingewinn $- 22,599 $- 16,661 $- (3,636)

Einstellen von Elementen:

Devisen

(378) 16,516 -

Verlust aus Finanzinstrumenten

10,108 115 -

Kosten der Projektbewertung

6,299 885 8,933

Nicaragua einmalige Ausgaben

- 1,209 -

Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen

1,509 - -





Abschreibung von Mineralgrundstücken

- 3,164 290

Bereinigter Nettogewinn $- 40,137 $- 38,550 $- 5,587

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf 848, 8 653,8

befindlichen 747 38,038 55

Aktien

Bereinigter Nettogewinn je Aktie - unverwässert $ $- 0.05 $- 0.01



0.05

Drei Monate zum Jahresende

(in Tausend) 31. März 2025 31. Dezember 2024 31. März 2024

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $- 53,476 $- 91,404 $- 45,815

Anpassungen des Betriebskapitals (1, (36 (17,0

599) ,183) 47)

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Betriebskapital $- 55,074 $- 127,587 $- 62,862

(in Tausenden von Dollar) 31. März 2025 31. Dezember 2024 31. März 2024

Kurzfristiger Anteil der Schulden $ $ $

68,3 42,8 11,91

76 60 5

Langfristiger Anteil der Schulden 313,801 293,556 319,032

Gesamtverschuldung $ $ $ 330,947

382,17 336,416

7

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (177,385) (131,093) (54,385)

(ohne

Verfügungsbeschränkung)

Nettoverschuldung $ $ $ 276,562

204,79 205,323

2

Abzüglich: Zeitwertanpassung des Sprott-Darlehens (40,122) (40,122) (35,108)

Bereinigte Nettoverschuldung $ $ $ 241,454

164,67 165,201

0

Drei Monate zum Jahresende

(in Tausend) 31. März 2025 31. Dezember 2024 31. März 2024

Ergebnis vor Steuern $-46,337 $-34,015 $-7,465

: Abschreibung und Amortisation 33,370 40,324 17,328

: Finanzaufwand 3,519 (883) 1,686

EBITDA $-83,226 $-73,456 26,479

: Nicht zahlungswirksame und sonstige Anpassungen (378) 16,423 1,618

: Nettoverlust aus Finanzinstrumenten 10,108 115 -

: Kosten der Projektbewertung 6,299 885 8,933

: Einmalige Ausgaben in Nicaragua - 4,694 -

: Einmalige Finanzaufwendungen 1,509 - -

Hinzurechnung: Abschreibung von Mineralgrundstücken - - 290

Bereinigtes EBITDA $ 100,764 $-95,573 $-37,320

31. März 2025-31. Dezember 2024-31. März 2024

(in Tausend Dollar, außer Verhältnis)

Bereinigte Nettoverschuldung $-164,670 $-165,201 $-241,454

Bereinigtes EBITDA (LTM) 262,569 215,827 225,330

Verhältnis bereinigte Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA 0.63 0.77 1.07

(LTM)

Vancouver, 7. Mai 2025 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") freut sich, die Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. März 2025 zu Ende gegangene Quartal ("Q1") sowie ein Update zur Goldmine Valentine ("Valentine") in Neufundland & Labrador, Kanada, bekannt zu geben. Die konsolidierten Unterlagen für Q1 2025 können unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com eingesehen werden. Alle Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich bin stolz auf die operative Leistung des Teams im gesamten Portfolio, das im ersten Quartal 71.539 Unzen produziert hat und damit das Unternehmen in die Lage versetzt, die Produktionsprognose für das gesamte Jahr von 230.000 bis 280.000 Unzen zu erfüllen und möglicherweise zu übertreffen. Ich freue mich auch über unseren anhaltenden Fokus auf Kostendisziplin, wobei die konsolidierten Betriebskosten des Unternehmens mit 1.389 $/oz im Quartal unter dem Budget lagen.Bei Valentine schreiten die Bauarbeiten weiter voran; das erste Gold wird nun für Ende des dritten Quartals erwartet. Die Verzögerung ist auf eine geringere Produktivität als geplant und eine geringfügige Erweiterung des Umfangs zurückzuführen, was zu einer Erhöhung des ursprünglichen Projektkapitals um 80 Mio. $ (110 Mio. C$) seit unserer Aktualisierung vom Oktober 2024 (744 Mio. C$) geführt hat. Etwa 75 % des Kapitalanstiegs sind auf die Verlängerung des Zeitplans zurückzuführen und 25 % auf die Ausweitung des Umfangs und der Menge . Ende April war das Anfangskapital des Projekts mit 203 Mio. $ (280 Mio. C$) in bar und 73 Mio. $ (101 Mio. C$), die noch anfallen werden, weiterhin vollständig finanziert.Nach dem Abschluss des Massenbaus liegt der Schwerpunkt nun auf den abschließenden Arbeiten an der Elektrik, den Rohrleitungen und der Instrumentierung innerhalb der Prozessanlage. Der Vorbrecher wurde in Betrieb genommen. Der Bau der Groberzhalde ist in vollem Gange und kann bis Ende Mai Material aufnehmenUm eine reibungslose Inbetriebnahme und einen reibungslosen Übergang zum Betrieb zu gewährleisten, haben wir die Aufsicht über den Auftragnehmer verstärkt und das Team des Eigentümers mit der kürzlichen Ernennung von Pierre Légaré zum Projektleiter für die Prozessanlage erweitert. Pierre Légaré ist Geschäftsführer von Alvarez and Marsal INFRA Canada und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von über 30 Jahren Projektentwicklung in der Bergbau- und Bauindustrie. Seine umfangreiche Karriere umfasst auch mehr als 20 Jahre in leitenden Funktionen bei SNC-Lavalin, die in seiner Position als Vizepräsident für Projekte im Bereich Bergbau und Metallurgie gipfelte. Diese Maßnahmen versetzen uns in die Lage, die Anlage sicher, kontrolliert und effizient hochzufahren, so dass wir voraussichtlich im ersten Quartal 2026 die Nennkapazität erreichen werden.Wir haben die Personalbesetzung in der Mine Valentine und der Mühle in Vorbereitung auf die Inbetriebnahme und den Hochlauf erfolgreich abgeschlossen. Wichtig ist, dass die Schlüsselpositionen über Inbetriebnahmeerfahrung verfügen, was für einen reibungslosen Anlauf und eine langfristige Betriebsleistung entscheidend ist.Valentine ist ein langlebiges, kostengünstiges Eckpfeilerprojekt in Kanada und wird voraussichtlich jährlich etwa 200.000 Unzen Gold produzieren. Die Anlage bietet auch beträchtliche Explorationsmöglichkeiten, was durch unsere neue Entdeckung hervorgehoben wird, bei der 172,8 Meter mit einem Gehalt von 2,43 g/t Gold durchbohrt wurden. Das Jahr 2025 wird das größte reine Explorationsprogramm in der Geschichte des Grundstücks darstellen.Wir schätzen die Unterstützung unserer Aktionäre für die Genehmigung des Zusammenschlusses mit Equinox Gold, der bis Ende des 2. Quartals abgeschlossen sein soll. Durch eine verbesserte Größenordnung, eine diversifizierte Vermögensbasis und eine neue hochwertige kanadische Produktion ist dieser Zusammenschluss in der Lage, einen größeren Wert zu schaffen, als beide Unternehmen unabhängig voneinander erreichen könnten.- Konsolidierte Goldproduktion von 71.539 Unzen; Nicaragua 64.469 Unzen und Nevada 7.070 Unzen;- Die mehrere Millionen Unzen umfassende Goldmine Valentine soll im dritten Quartal die Produktion aufnehmenDas größte reine Explorationsbohrprogramm ist bei Valentine im Gange und umfasst insgesamt 100.000 Meter; zu den jüngsten Highlights der Frank Zone Entdeckungsbohrungen (siehe Calibre-Pressemitteilungen vom 25. November 2024 und 11. Februar 2025), südwestlich der Leprechaun-Grube, gehören:- 2,43 g/t Au über 172,8 Meter ETW, einschließlich 3,84 g/t Au über 90,9 Meter ETW in Bohrloch FZ-24-048; und- 2,12 g/t Au über 95,4 Meter ETW in Bohrloch FZ-24-046, 2,26 g/t Au über 78,3 Meter ETW in Bohrloch FZ-24-040, 3,08 g/t Au über 48,2 Meter ETW in Bohrloch FZ-24-062.Equinox Gold und Calibre schließen sich zu einem bedeutenden, auf den amerikanischen Kontinent ausgerichteten Goldproduzenten zusammen- Bekanntgabe des Zusammenschlusses von Calibre und Equinox Gold zur Schaffung eines großen, auf Nord- und Südamerika fokussierten Goldproduzenten mit verbesserter Diversifizierung, Größe, Finanzkraft und betrieblicher Erfahrung. Das fusionierte Unternehmen wird für alle Stakeholder langfristige Werte schaffen. Die wichtigsten Highlights sind:- Gestärktes kombiniertes Führungsteam mit nachweislicher Wertschöpfung;- Unmittelbarer Anstieg der Produktion und erheblicher Cashflow aus einem größeren Anlagenportfolio;- Schaffung des zweitgrößten Goldproduzenten in Kanada;- Erhebliches Neubewertungspotenzial auf der Grundlage der Bewertung von Vergleichsunternehmen;- Ein großer, diversifizierter Goldproduzent in Nord- und Südamerika;- Außergewöhnliches Wachstumsprofil mit einer Pipeline von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten; und- Starke Bilanz mit der Fähigkeit, den Verschuldungsgrad rasch zu senken und Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.- Konsolidierte Goldverkäufe von 71.545 Unzen, die Goldeinnahmen in Höhe von 200,0 Mio. $ (Q1 2024 - 129,2 Mio. $) bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 2.796 $/oz generierten; Nicaragua 64.469 Unzen und Nevada 7.076 Unzen;- Konsolidierte Gesamt-Cash-Kosten(1) ("TCC") von 1.221 $/oz; Nicaragua 1.173 $/oz und Nevada 1.654 $/oz;- Konsolidierte All-In Sustaining Cost(1) ("AISC") von 1.389 $/oz; Nicaragua 1.255 $/oz und Nevada 1.748 $/oz; und- Barmittel und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 177,4 Mio. $ bzw. 36,6 Mio. $ zum 31. März 2025, wobei die letzten 25,0 Mio. $ an Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung im April 2025 an das Unternehmen freigegeben werden.- Die Tailings Management Facility ist fertiggestellt;- Die Stahlbauarbeiten sind abgeschlossen;- Der Massenbau steht kurz vor dem Abschluss; das Projekt ist zur Fertigstellung des Systems/Teilsystems übergegangen;- Installation und Inbetriebnahme des Vorbrechers abgeschlossen;- Mühlenmotoren und Mühlenauskleidungen sind installiert, und die Vorinbetriebnahme ist im Gange;- Die Förderanlagen sind vollständig und in Betrieb;- Die Verrohrung und Elektrik der CIL-Tanks wird fortgesetzt, und die Vorinbetriebnahme wird folgen;- Der Bau der Groberzhalde, des Rückgewinnungstunnels und des Plattenbandförderers ist fast abgeschlossen und geht in Richtung Vorinbetriebnahme;- Die ADR-Anlage und der Schwerkraftkreislauf sind mechanisch fertiggestellt und wurden an die Vorinbetriebnahme übergeben;- Kabelträger, Kabelverlegung und Endverschlüsse machen Fortschritte;- Der Beginn der Erzverarbeitung wird für das 3. Quartal erwartet, was eine geringfügige Erweiterung des Umfangs in bestimmten Bereichen, wie z. B. der elektrischen Verkabelung, und die aktuelle Leistung des Auftragnehmers widerspiegelt;- Die aktualisierten anfänglichen Projektkapitalkosten werden nun auf etwa 854 Millionen C$ (ohne versunkene Kosten) geschätzt. Am 30. April 2025 beliefen sich die anfänglichen Projektkapitalkosten auf 753 Mio. C$ (ohne versunkene Kosten);- Die anfänglichen Kapitalkosten des Projekts sind mit über 203 Millionen $ (280 Millionen C$) an Barmitteln zum 30. April 2025 vollständig finanziert; und- Die technischen Studien der Phase 2 schreiten voran und zielen auf eine Erhöhung des Anlagendurchsatzes von 2,5 Mtpa auf >5 Mtpa ab.Kieselsteinbrecher und Kreislaufförderer - April 2025https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79524/07052025_DE_ Calibre_Q1.001.jpegSAG- und Kugelmühle - April 2025https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79524/07052025_DE_ Calibre_Q1.002.jpeg1. Die konsolidierten Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2024 beinhalten die Ergebnisse von Marathon seit der Übernahme im Zeitraum vom 25. Januar 2024 bis zum 31. März 2024.2. Hierbei handelt es sich um eine Non-IFRS-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen im nachstehenden Anhang.3. LTM ist definiert als die letzten zwölf Monate.Die Prognose für 2025 umfasst derzeit die Goldproduktion, TCC, AISC und das Wachstumskapital für die Betriebe in Nicaragua und Nevada. Die konsolidierte Explorationsprognose umfasst die Bohraktivitäten bei der Goldmine Valentine. Die Prognosen für Valentine, einschließlich Produktion, TCC, AISC, Wachstum und konsolidierte Details für das gesamte Jahr, werden nach der ersten Goldproduktion bei Valentine, die für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet wird, veröffentlicht.Calibre investiert weiterhin in die Exploration und das Wachstum, mit ungefähr 200.000 Metern Diamant-, RC- und RAB-Bohrungen und der Entwicklung neuer Satellitenlagerstätten in seinem gesamten Anlagenportfolio. Zu den Wachstumsinvestitionen gehören die Erschließung von Untertage- und Tagebauminen, die Abraumbeseitigung und strategische Landkäufe.- Datum: -Donnerstag, Mai 8, 2025- Uhrzeit: 10:00 Uhr ET- Webcast-Link:-https://edge.media-server.com/mmc/p/owjabixjAnweisungen zum Erhalt der Einwahlnummer für die Telefonkonferenz:1. Alle Teilnehmer müssen sich über den unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz von Calibre für Q1 2025 teilzunehmen.Um sich anzumelden, klicken Sie auf https://dpregister.com/sreg/10197889/febb10ad93 und füllen Sie das Online-Anmeldeformular aus.2. Nach der Registrierung erhalten die angemeldeten Teilnehmer die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die sie während des Anrufs eingeben müssen.Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können auch unter www.calibremining.com im Bereich Veranstaltungen unter der Registerkarte Investoren abgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und kann 12 Monate lang nach der Veranstaltung unter www.calibremining.com wiedergegeben werden. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Calibre Mining Corp. (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Sicherheitsaktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für das Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .IM NAMEN DES VORSTANDES"Darren Hall"Darren Hall, Präsident und VorstandsvorsitzenderRyan King, SVP Unternehmensentwicklung & IRT: 604.628.1012E: calibre@calibremining.comW: www.calibremining.comIn EuropaSchweizer Ressource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDer Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.https://x.com/CalibreMiningCohttps://www.facebook.com/CalibreMininghttps://ca.linkedin.com/company/calibre-mining-corp-cxb-https://www.instagram.com/calibremining/https://www.youtube.com/%40calibreminingcorpDie Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.ANMERKUNGEN:* Siehe den "Technischen Bericht und Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Valentine gemäß NI 43-101, Neufundland & Labrador, Kanada" vom 30. November 2022, der auf der Calibre-Website unter www.calibremining.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden ist.(1) NICHT-IFRS-KENNZAHLEN: Calibre hat bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen aufgenommen, die im Folgenden erläutert werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar.TCC pro Unze Gold: Die TCC beinhalten Produktionskosten, Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Raffineriekosten und Transportkosten. Die Produktionskosten bestehen aus den Betriebskosten des Minenstandorts, wie z.B. Abbau, Verarbeitung, lokale Verwaltungskosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb) und ggf. laufenden Bestandsabschreibungen. Die Produktionskosten beinhalten keine Abschreibungen, Rekultivierungs-, Kapital- und Explorationskosten. Die TCC verstehen sich abzüglich der Silberverkäufe als Nebenprodukt und werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um eine Zahl pro Unze zu erhalten.AISC pro Unze Gold: AISC ist eine Leistungskennzahl, die die Gesamtausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Gold aus dem laufenden Betrieb erforderlich sind. Es gibt zwar keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl in der gesamten Branche, aber die Definition des Unternehmens ist von der Definition abgeleitet, die vom World Gold Council in seinen Leitlinien vom 27. Juni 2013 bzw. 16. November 2018 dargelegt wurde. Der World Gold Council ist eine 1987 gegründete nicht-regulatorische, gemeinnützige Organisation, zu deren Mitgliedern weltweit führende Bergbauunternehmen gehören. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer bei der Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit, einen freien Cashflow aus dem Betrieb zu generieren, nützlich ist.Calibre definiert AISC als die Summe aus TCC, allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens (mit Ausnahme von einmaligen Kosten), Rekultivierungszuschlag im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb und Abschreibung von Stilllegungsverpflichtungen ("ARO"), nachhaltigem Kapital (Kapital, das erforderlich ist, um den laufenden Betrieb auf dem bestehenden Produktionsniveau aufrechtzuerhalten), Leasingrückzahlungen und Explorationsausgaben zur Erhöhung der Ressourcensicherheit in produzierenden Minen. Nicht in den AISC enthalten sind Kapitalausgaben für signifikante Verbesserungen in bestehenden Betrieben, die als expansiv angesehen werden, Explorations- und Evaluierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Ressourcenwachstum, Rehabilitationsmaßnahmen, die nicht mit dem laufenden Betrieb in Zusammenhang stehen, Finanzierungskosten, Schuldenrückzahlungen und Steuern. Die gesamten AISC werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um eine Zahl pro Unze zu erhaltenDurchschnittlicher realisierter Preis pro verkaufter Unze: Der durchschnittliche realisierte Goldpreis pro verkaufte Unze soll es der Unternehmensleitung ermöglichen, den durchschnittlichen realisierten Preis des in jedem Berichtszeitraum verkauften Goldes nach der Auswirkungen von Nicht-Gold-Einnahmen und Nebenproduktionsgutschriften, die im Fall des Unternehmens nicht signifikant sind, zu verstehen, und es den Anlegern ermöglichendie finanzielle Leistung des Unternehmens auf der Grundlage der durchschnittlichen realisierten Erlöse aus dem Verkauf der Goldproduktion im zu verstehen. Der durchschnittliche realisierte Goldpreis pro verkaufter Unze ist eine gängige Leistungskennzahl, die keine standardisierte Bedeutung hat. Die am ehesten vergleichbare Kennzahl, die gemäß IFRS erstellt wird, sind die Einnahmen aus Goldverkäufen.Bereinigter Reingewinn: Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro Aktie - unverwässert - schließen eine Reihe von vorübergehenden oder einmaligen Posten aus, die als außergewöhnlich angesehen werden und nicht mit dem Kerngeschäft der Bergbauanlagen des Unternehmens in Verbindung stehen oder die wiederkehrende Betriebsleistung widerspiegeln. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn Investoren und Analysten dabei helfen kann, die aktuelle und zukünftige Betriebsleistung des des Unternehmens im Bergbau besser zu verstehen. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro Aktie haben keine Standardbedeutung gemäß IFRS. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden, und sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Gewinn aus dem Minenbetrieb, den Gewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS.Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Betriebskapitals: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl ohne Standardbedeutung nach IFRS, die vom Unternehmen als Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Posten des Betriebskapitals berechnet wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals, der diese nicht zahlungswirksamen Posten ausschließt, den Anlegern die Möglichkeit bietet, die operative Cashflow-Leistung des Unternehmens besser zu bewerten.Nettoverschuldung und bereinigte Nettoverschuldung: Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Unternehmen und bestimmte Investoren und Analysten zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die gemäß IFRS erstellt werden, die Nettoverschuldung verwenden, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nettoverschuldung hat keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Kennzahl soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Nettoverschuldung wird berechnet als die Summe des kurz- und langfristigen Teils der Darlehen und Kredite, abzüglich der Barmittel und Barmitteläquivalente zum Bilanzstichtag. Die bereinigte Nettoverschuldung wird als Nettoverschuldung abzüglich des beizulegenden Zeitwerts und anderer nicht zahlungswirksamer Anpassungen, die nicht zu einem Mittelabfluss für das Unternehmen führen, berechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die bereinigte Nettoverschuldung einen besseren Einblick in die Liquidität des Unternehmens bietet.EBITDA und bereinigtes EBITDA: Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren das EBITDA und das bereinigte EBITDA ("bereinigtes EBITDA") verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zu beurteilen, operative Cashflows zu generieren, um Schulden zu bedienen und Kapitalausgaben zu finanzieren. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung, wie sie in den IFRS vorgeschrieben ist, und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt wurden. Das Unternehmen berechnet das EBITDA als Gewinn oder Verlust vor Steuern für den Zeitraum ohne Abschreibungen und Finanzierungskosten. Das EBITDA schließt die Auswirkung von Cash-Kosten für Finanzierungstätigkeiten und Steuern sowie die Auswirkungen von Änderungen des Betriebskapitals aus und ist daher nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem operativen Geschäft, wie er nach IFRS ermittelt wird. Das bereinigte EBITDA wird berechnet, indem einmalige Kosten oder Gutschriften im Zusammenhang mit nicht-routinemäßigen Transaktionen vom EBITDA ausgeschlossen werden, die nicht auf eine wiederkehrende Betriebsleistung hinweisen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese zusätzlichen Informationen den Anlegern helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von operativem Cashflow zu verstehen, indem diese nicht zahlungswirksamen Beträge und Barbeträge, die nicht auf wiederkehrende Leistung zugrundeliegenden Geschäftstätigkeit in Berichtszeiträumen hinweisen, aus der Berechnung ausgeschlossen werden.Bereinigte Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA: Die Kennzahl "Bereinigte Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA" bietet Anlegern und Analysten zusätzliche Transparenz über die Liquiditätslage des Unternehmens, insbesondere über die Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden operativen Cashflow zu erwirtschaften, um seinen obligatorischen Zinsverpflichtungen nachzukommen und seine ausstehenden Schulden bei Fälligkeit vollständig zu tilgen. Bei dieser Kennzahl handelt es sich um eine Non-IFRS-Kennzahl, die zusätzliche Informationen liefern soll und nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden sollte. Die Berechnung der bereinigten Nettoverschuldung ist oben dargestellt.In den folgenden Tabellen werden TCC und AISC für die drei Monate bis zum 31. März 2025, 31. Dezember 2024 und 31. März 2024 aufeinander abgestimmt:1. Nachhaltige Kapitalausgaben sind in der Tabelle Wachstums- und nachhaltiges Kapital in der Q1 2025 MD&A aufgeführt.(2) DURCHSCHNITTLICHER REALISIERTER GOLDPREIS PRO VERKAUFTER UNZE: Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des durchschnittlichen realisierten Goldpreises pro verkaufter Unze zu den Goldeinnahmen in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für die Berichtszeiträume:1. Der durchschnittliche realisierte Goldpreis pro verkaufter Unze beinhaltet 6.900 Unzen im 1. Quartal 2025 (6.900 Unzen im 4. Quartal 2024 und null Unzen im 1. Quartal 2024) zu einem Preis von 2.239 $ pro Unze gemäß dem Prepay-I-Vertrag.(3) BEREINIGTES NETTOERGEBNIS: Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten Nettogewinns je Aktie zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und zum Gesamtergebnis für die Berichtszeiträume:1. Vom Nettogewinn bereinigt, um den bereinigten Nettogewinn abzuleiten, sind einmalige Transaktionskosten, in erster Linie mit der Equinox-Transaktion und der Übernahme von Marathon zusammenhängen, Währungseffekte, die sich aus der Umrechnung des Sprott-Darlehens von US-Dollar in kanadische Dollar, der funktionalen Währung von Marathon, ergeben, und die nicht zahlungswirksame Änderung des Marktwerts der Goldderivatkontrakte des Unternehmens. Optionsscheine und die derivative Umwandlungsoption in den CAD-Wandelanleihen. Siehe Anmerkung 18 in den Finanzberichten des Unternehmens für Q1 2025.(4) CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT VOR VERÄNDERUNG DES BETRIEBSKAPITALS: Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals zur konsolidierten Kapitalflussrechnung für die Berichtszeiträume:(5) NETTOVERBINDUNG und ANGEPASSTE NETTOVERBINDUNG: Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung der Nettoverschuldung und der bereinigten Nettoverschuldung zur konsolidierten Bilanz für die Berichtszeiträume:(6) EBITDA und ADJUSTED EBITDA: Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des EBITDA und des bereinigten EBITDA zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und zum Gesamtergebnis für die Berichtszeiträume:1. Vom Nettogewinn bereinigt, um den bereinigten Nettogewinn abzuleiten, sind einmalige Transaktionskosten, die in erster Linie mit der Equinox-Transaktion und der Übernahme von Marathon zusammenhängen, Währungseffekte, die sich aus der Umrechnung des Sprott-Darlehens von US-Dollar in Kanadische Dollar, der funktionalen Währung von Marathon, ergeben, sowie die nicht zahlungswirksame Änderung des Marktwerts der Goldderivatkontrakte des Unternehmens. Optionsscheine und die derivative Umwandlungsoption in den CAD-Wandelanleihen. Siehe Anmerkung 18 in den Finanzberichten des Unternehmens für Q1 2025.(7) BEREINIGTE NETTOVERSCHULDUNG ZU BEREINIGTEM EBITDA: Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der bereinigten Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA unter Verwendung der letzten zwölf Monate des bereinigten EBITDA für die Berichtszeiträume:Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese neue Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze.Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, wenn auch nicht immer, durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anpeilen", "potenziell", "Zeitplan", "Prognose", "Budget", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Erwartungen hinsichtlich der Goldproduktion, der Kosten, der Erschließung und der Exploration für seine Betriebe und Projekte zu erreichen; der Erfolg und der Zeitplan für den Abschluss des Baus der Goldmine Valentine ("Valentine"), ihre Produktions- und Betriebskapazitäten und das Aufwärtspotenzial von Valentine; zusätzliche Explorationserfolge bei Valentine; die anfänglichen Projektkosten für die Fertigstellung von Valentine; das Phase-2-Erweiterungsprojekt bei Valentine, das gemäß den aktuellen Erwartungen verläuft; die Reinvestition des Unternehmens in sein bestehendes Portfolio an Grundstücken für weitere Explorationen und Wachstum; Aussagen bezüglich der vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens; Aussagen bezüglich der Erwartungen für das kombinierte Unternehmen ("New Equinox Gold"), das aus dem Unternehmenszusammenschluss (die "Transaktion") von Calibre und Equinox Gold Corp. ("Equinox") nach dem Abschluss; die Durchführung und der Zeitplan der Transaktion; die strategische Vision für New Equinox Gold nach dem Abschluss der Transaktion und die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials, der Produktionskapazitäten und der zukünftigen finanziellen oder betrieblichen Leistung von New Equinox Gold nach dem Abschluss, einschließlich der Investitionserträge und der Aktienkursentwicklung; die Produktions- und Kostenprognose 2025; die potenzielle Bewertung von New Equinox Gold nach dem Abschluss der Transaktion; die Richtigkeit der Pro-forma-Finanzlage und der Aussichten von New Equinox Gold nach Abschluss der Transaktion; der Erfolg des neuen Managementteams; die Umwandlung von Mineralressourcen und Mineralreserven; der Erfolg von Equinox und Calibre bei der Zusammenlegung von Betrieben nach Abschluss der Transaktion; das Potenzial von New Equinox Gold, die Produktionsprognose, die Branchenziele, das öffentliche Profil und die Erwartungen zu erfüllen; und zukünftige Pläne, Projektionen, Ziele, Schätzungen und Prognosen sowie der damit verbundene Zeitplan. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsformular von Calibre, in den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen und in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind.Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung und spiegeln deren derzeitige Erwartungen in Bezug auf künftige Ereignisse und betriebliche Leistungen wider und gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder eintreten werden, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile oder Verpflichtungen sich für Calibre daraus ergeben werden. Aus den oben genannten Gründen sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.