China lockert Goldimportquoten, um Yuan-Aufwertung zu stoppen

Die chinesische Zentralbank hat die Erhöhung der Devisenkäufe durch bestimmte Geschäftsbanken genehmigt, um höhere Goldimporte zu ermöglichen, wie Reuters aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen erfuhr. Die People's Bank of China (PBOC) legt Quoten für die Goldimportkapazität großer Banken fest, und die jüngsten Anpassungen haben es den Banken ermöglicht, mehr Dollar zu kaufen, um diese Importe zu finanzieren.Ziel dieser Maßnahme sei es, die steigende Goldnachfrage Chinas inmitten der durch die anhaltenden Handelsspannungen mit den USA verursachten Marktvolatilität zu befriedigen und die Aufwertung des Yuan zu steuern, um angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit ein gewisses Maß an Stabilität zu gewährleisten.Die Entscheidung, die Goldimportquoten zu erhöhen, fällt mit einer breiteren Palette von Konjunkturmaßnahmen zusammen, die von den chinesischen Behörden angekündigt wurden, darunter Zinssenkungen und Liquiditätsspritzen, so der Bericht von Reuters.Eine Erhöhung der Goldimporte könnte den chinesischen Kreditgebern helfen, die steigende Nachfrage nach Gold zu befriedigen und einen starken Anstieg des Yuan zu verhindern, der die Exporteure, die bereits unter dem Druck hoher Zölle und rückläufiger Exportaufträge stehen, weiter belasten würde. Dieser Schritt spiegele Chinas strategischen Einsatz von Gold als Absicherung in turbulenten Zeiten und als Mittel zur Stabilisierung seiner Währung in einem volatilen Marktumfeld wider.Trotz der Rekordpreise für Gold, die im vergangenen Monat aufgrund von Zollängsten und der Nachfrage von Investoren auf 3.500 $ pro Unze gestiegen sind, hat China seine Goldreserven weiter aufgestockt und im April den sechsten Monat in Folge einen Anstieg verzeichnet. Diese stetige Aufstockung unterstreicht die anhaltenden Bemühungen Chinas, seine Reserven zu diversifizieren und seine Position auf dem globalen Goldmarkt zu stärken.© Redaktion GoldSeiten.de