Chris Vermeulen: Gold signalisiert bevorstehenden finanziellen Reset

Chris Vermeulen, Gründer von The Technical Traders, beschreibt das Jahr 2025 als ein extrem volatiles Jahr für viele Anlageklassen, das von geopolitischen Spannungen, Fortschritten in der künstlichen Intelligenz und der Angst vor einer bevorstehenden Rezession geprägt sein wird. In einem Interview mit Palisades Gold betont er, dass Daytrader zwar von den hohen Intraday-Volatilitäten profitieren können, Swing-Trader jedoch aufgrund der großen Preisunterschiede einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind und langfristige Anleger dem Kapitalerhalt Vorrang einräumen sollten, indem sie Barmittel anlegen, bis die Märkte wieder klarer werden.Vermeulen warnt davor, dass ein Bärenmarkt bereits begonnen haben könnte, und rät von einer "Buy the Dip"-Strategie ab, insbesondere für diejenigen, die kurz vor dem Ruhestand stehen, da dies zu erheblichen Verlusten führen könnte, wenn der Abschwung länger anhält. Er verweist auf Wirtschaftsindikatoren wie rückläufige Neueinstellungen, steigende Arbeitslosigkeit und Korrekturen am Immobilienmarkt als Anzeichen für einen bevorstehenden finanziellen Reset.Vermeulen geht auch auf Gold als sicheren Hafen ein und weist darauf hin, dass es zu einem Rückschlag kommen könnte, dass aber Goldminenaktien bessere Anlagemöglichkeiten bieten könnten, sobald sich die Märkte stabilisieren. Er betont die Saisonalität und warnt davor, dass die Aktienmärkte nach dem Monat Mai häufig Probleme haben, was sich mit seinem bärischen Ausblick decke.Darüber hinaus prognostiziert er erhebliche Rückgänge auf dem Immobilienmarkt, die er auf 15% - 20% schätzt, und warnt vor den psychologischen Auswirkungen auf die Anleger, wenn die Immobilienwerte sinken, was zu Panikverkäufen auf den Märkten führen könnte. Schließlich erklärt er, dass der US-Dollar in einem risikoarmen Umfeld aufgrund einer allgemeinen Flucht in Sicherheit angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten an Wert gewinnen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de